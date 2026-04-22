Veolia y Cruz Roja estrechan lazos por el empleo y el medio ambiente: objetivo, dar respuesta a los retos sociales

Veolia y Cruz Roja de Castilla y León han renovado su alianza estratégica con el objetivo de “aunar esfuerzos en beneficio de los castellanos y leoneses”.

Con ello, ambas instituciones acuerdan un plan de trabajo conjunto que aborda ámbitos como la sensibilización social, el empleo y el medio ambiente en un acuerdo vivo, flexible y capaz de dar respuesta a los retos sociales y medioambientales de cada momento.

La renovación de esta alianza demuestra que el trabajo en común es la mejor herramienta para dar respuesta a las necesidades reales de la comunidad, poniendo a las personas en el centro de su actividad y con el horizonte puesto en hacer de Castilla y León un lugar más equitativo, más sostenible y más comprometido con el bienestar de todos sus ciudadanos.

Colaboración integral y dinámica

Veolia se apoya en Cruz Roja para conseguir ser motor de transformación social a través de tres ejes fundamentales: la mejora de la empleabilidad, la creación de comunidades sostenibles y la generación de oportunidades educativas.

En cuanto a la mejora de la empleabilidad, Veolia y Cruz Roja desarrollan desde el año 2020 el proyecto OLA, Ocupación, Liderazgo y Acompañamiento, un programa que ofrece itinerarios personalizados de inserción laboral a personas en situación de vulnerabilidad. A lo largo de estos años, 75 vecinos de León, Palencia y Zamora han sido beneficiarios de esta iniciativa.

Además, entre los aspectos de esta alianza, destaca el Fondo Social Regional, destinado al pago de los recibos de agua de clientes vulnerables de aquellas localidades en las que la compañía opera, en el que la compañía ha invertido alrededor de 20.000 euros en sufragar los recibos del agua a aquellos castellanos y leoneses que más dificultades económicas tienen.

Con respecto a la generación de comunidades sostenibles, Veolia y Cruz Roja en Castilla y León también suman sinergias para ofrecer a los escolares de la comunidad el programa Aqualogía, una iniciativa con la que el alumnado conoce más acerca del ciclo integral del agua y cómo cuidar del medio ambiente.

Junto a la entidad social, Veolia desarrolla este programa en las provincias de Zamora y León, donde cientos de alumnos participan todos los años en los talleres.

Y sobre la generación de oportunidades educativas, Veolia ha presentado hoy a Cruz Roja el proyecto ‘Brigada Futuro’, un programa dirigido a jóvenes de entre 14 y 16 años y cuyo objetivo es promover la orientación profesional hacia sectores vinculados a la sostenibilidad, impulsando no solo la educación ambiental, sino también hacer visibles las oportunidades laborales que surgen de la transformación ecológica, los llamados ‘empleos verdes’. ‘Brigada Futuro’ echará a andar el próximo curso escolar.

El director ejecutivo de Veolia en Castilla y León, Jesús García del Valle, ha puesto en valor la alianza que la compañía mantiene con Cruz Roja.

En palabras del responsable, “no se trata sólo de un acuerdo, sino de una forma de entender nuestra responsabilidad con la comunidad y con las personas que viven en ella”.

Al respecto, García del Valle ha señalado que el trabajo en común con Cruz Roja, “que conoce a la perfección las necesidades reales de los ciudadanos”, hace que la labor conjunta lleve a “orientar todos los esfuerzos hacia donde más falta hacen”.

Por ello, ha valorado especialmente esta colaboración con Cruz Roja, “una alianza sólida, consolidada a lo largo del tiempo, que nos ha permitido llegar a más familias, desarrollar más programas y ofrecer una respuesta más completa a quienes más lo necesitan”.

Por su parte, desde Cruz Roja, la presidenta autonómica, Rosa Urbón, ha destacado que “la renovación de esta alianza con Veolia refuerza una forma de trabajar basada en la colaboración, que nos permite llegar más lejos y dar respuestas más eficaces a las personas que más lo necesitan”. Asimismo, ha subrayado que “este acuerdo no solo consolida proyectos que ya están teniendo un impacto positivo sino que también abre nuevas oportunidades en ámbitos clave como la educación ambiental y los empleos verdes, especialmente entre la juventud”.