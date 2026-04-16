Recetas con alma: Gadis busca las historias detrás de los mejores platos en un concurso con increíbles premios

Una mujer cocinando con su nieta, en la imagen de la iniciativa 'Compartimos las recetas' de Gadis

Gadis abre el plazo del concurso 'Compartimos las recetas' e invita a dar a conocer las historias familiares que hay detrás de cada plato a través del formulario web www.gadis.es/compartimoslasrecetas.

Pueden participar los mayores de 18 años de cualquier lugar de España y el plazo está abierto hasta el 31 de octubre.

Todos los participantes deberán explicar el significado de su receta respondiendo a la pregunta: ¿Qué significa para ti?. Ello en un mínimo de 150 caracteres.

"Queremos poner en valor las recetas que se guardan como tesoros en casa, que no son simple instrucciones en un papel, sino el hilo invisible que muchas veces pasan de generación en generación y que esconden historias de la infancia o anécdotas", explican desde la empresa.

Un gran recetario online

Gadis recopilará en un gran recetario online las mejores propuestas culinarias que seleccione el jurado. Se valorará la autenticidad, que refleje las raíces y la tradición; la emoción que se desprende de la narrativa en cada plato y la armonía de ingredientes para dar forma a la preparación final.

Apoyo a las tradiciones gastronómicas

'Compartimos las recetas' es una acción intergeneracional que pone en valor la cultura gastronómica del territorio y el vínculo emocional, en línea con el compromiso de Gadis de estar cerca de las personas.

Un premio cada mes

La cadena de supermercados sorteará un premio cada mes entre todos los participantes durante la vigencia del concurso: una Thermomix TM7; una mini liquidificadora Anni 50 SMEG; una freidora de aire Ninja Crispi.

También una sandwichera/gofrera/grill Create;una batidora amasadora; una olla a presión eléctrica multiprogramable Create; y una Cocotte oval de hierro fundido Le Creuset.

Además, las 300 primeras personas en compartir una receta que cumpla los requisitos del concurso y que estén registradas en la app de Gadis recibirán un vale de 3€ en su cartera Gadis+ (un único cheque por persona).

Toda la información está disponible en la web de Compartimos las recetas (www.gadis.es/compartimoslasrecetas).