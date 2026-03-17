Gadis abre un nuevo Claudio Express en la provincia de León: amplio horario todos los días del año y cinco puestos directos

Gadisa Retail continúa su expansión en la provincia de León con la inauguración de un nuevo establecimiento franquiciado en la localidad de Ribaseca, dentro del municipio de Santovenia de la Valdoncina.

Se trata de un Claudio Express ubicado en la estación de servicio del Grupo Mirat, situada en el kilómetro 2,6 de la Carretera C.

Esta apertura refuerza la presencia de la compañía gallega en la zona, donde ya suma 9 supermercados Gadis y 7 puntos de venta Claudio, consolidando su estrategia de proximidad con el cliente leonés.

El nuevo punto de venta cuenta con una superficie de 90 metros cuadrados diseñada para ofrecer una experiencia de compra ágil y eficiente. Los usuarios tienen a su disposición una selección de 1.000 productos básicos que abarcan alimentación, droguería e higiene.

Además, el establecimiento complementa los servicios habituales de la estación de servicio, como el suministro de carburantes, cafetería, venta de butano y gasóleos a domicilio, operando en un amplio horario de 7 a 23 horas durante todos los días del año.

Más allá de la oferta comercial, la puesta en marcha de este complejo supone un impulso para el mercado laboral local con la generación de 5 puestos de trabajo directos.

Este enfoque responde a uno de los valores fundamentales de la franquicia Claudio, que apuesta por el desarrollo de entornos semiurbanos y rurales para fortalecer la comunidad. Actualmente, esta línea de negocio de Gadisa Retail emplea a más de 1.000 profesionales en toda su red.

Al acto de inauguración asistieron Enrique Gómez Navarro, CEO de Grupo Mirat, y el CFO José Salvador Toranzo, junto al equipo de la estación. Por parte de GADISA Retail; Miguel Freire, director de ventas de franquicia; Sergio Trujillo, coordinador; y Benigno Canedo, supervisor de franquicia del establecimiento.

Con esta apertura, la primera del año en esta Comunidad, la compañía alcanza los 256 puntos de venta franquiciados repartidos entre Galicia, Madrid, Asturias y Castilla y León.