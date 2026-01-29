Gadis reabre un céntrico supermercado en Valladolid triplicando su superficie hasta los 1.300 m² y crea 15 empleos

Ya está aquí. Gadis ha reabierto el céntrico supermercado que se ubica en la calle General Ruiz 1 de Valladolid después de la profunda remodelación que ha llevado a cabo durante los últimos meses.

Todo para triplicar la superficie y ofrecer una mayor comodidad a sus clientes con una superficie total de 1.300 metros cuadrados de superficie total en pleno casco histórico de la capital pucelana.

Allí va a poner a disposición del público un surtido de cerca de 10.000 artículos con los mejores frescos, productos locales, de marcas líderes a precios competitivos y de la marca propia IFA, así como numerosas referencias veganas, ecológicas, sin gluten y a granel, para dar respuesta a las necesidades de los clientes.

Las secciones de producto fresco (pescadería, charcutería, carnicería, frutería, y panadería), adquieren gran protagonismo en el renovado supermercado, en línea con lo que Gadis promueve en sus puntos de venta, que también se caracterizan por la atención directa en mostrador tradicional, lo que permite ofrecer un mejor servicio al cliente.

Creación de empleo

La filosofía empresarial de Gadis promueve la generación de empleo estable y de calidad, con perfiles especializados. En este caso, el punto de venta cuenta con una plantilla de 31 trabajadores, de los que 15 se incorporan con motivo de la ampliación del establecimiento, que también estrena horario ininterrumpido: de 9.30 a 21 horas, de lunes a sábado, para facilitar la compra a sus clientes.

Sostenibilidad y comodidad

La sostenibilidad medioambiental y la máxima eficiencia energética han guiado el proceso de transformación del Gadis, que ha sido dotado con funcionales sistemas de frío y calor y se ha priorizado el aprovechamiento de luz natural. El moderno mobiliario, el diseño de los espacios y la amplitud de pasillos son un plus en accesibilidad y comodidad.

Cercanía

La cercanía a los clientes es uno de los pilares del modelo de negocio de Gadis, que continúa apostando por mejorar su presencia en Valladolid con esta importante reforma, después de la apertura de su segundo supermercado en el Paseo de Zorrilla hace unos meses. En total, cuenta con 23 puntos de venta en la provincia vallisoletana, de los que 17 se encuentran en la capital.



Además, Gadis favorece el bienestar de las personas proporcionando ahorro a sus clientes mediante las Oportunigadis diarias y con más de 400 artículos semanales a precio reducido. También a través de cupones descuento en la app Gadis+. Con motivo de la inauguración, quienes registren en su app Gadis+ una compra superior a 30€ el jueves 29 o el viernes 30, recibirán un cheque directo de 3€ en su cartera Gadis, que podrán descontar en una próxima compra. Esta promoción incluye un solo cheque por cliente.