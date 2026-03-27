Un nuevo Claudio Express para Toral de Los Vados: abre las 24 horas del día todo el año y genera empleo

Gadisa Retail ha sumado en El Bierzo el sexto punto de venta franquiciado en lo que va de año. Es el segundo establecimiento franquiciado que abre la compañía gallega durante el mes de marzo en la provincia de León.

Se trata de un establecimiento que está ubicado en la calle Río Selmo, en la parcela número 58 del Polígono Industrial El Bierzo, en Toral de Los Vados. En la provincia hay nueve supermercados Gadis y ocho Claudio franquiciados.

El Claudio Express de Toral de Los Vados tiene una sala de ventas de 80 metros cuadrados, en la que ofrece a los consumidores una experiencia de compra rápida y cómoda con surtido seleccionado de 800 productos básicos de alimentación, droguería e higiene.

El complejo abre las 24 horas del día todo el año, lo que favorece una mayor comodidad a los clientes, que tienen numerosos servicios en las instalaciones: gasolinera, restaurante, puente y boxes de lavado y aspirado, además de butano.

Impulso al empleo

La estación de servicio genera 6 puestos de trabajo directos, que se unen a los más de 1.000 profesionales que trabajan en esta línea de negocio.

Fomentar la creación de empleo es uno de los principales valores de la franquicia Claudio, implantada fundamentalmente en entornos semiurbanos y rurales, lo que contribuye a afianzar población y al desarrollo socioeconómico local.

En el día de apertura del Claudio Express han estado José Fernández, propietario de la estación y del Grupo Silvano; la encargada de la estación, Yoel Santín, con parte de su equipo. De GADISA Retail, Miguel Freire, director de ventas de franquicias, Sergio Trujillo, coordinador de franquicia, Benigno Canedo, supervisor, y Óscar Darriba, responsable de montajes.

Una franquicia en crecimiento

GADISA Retail llega a los 257 puntos de venta franquiciados con esta apertura. Del total, 114 son Claudio y 143 Claudio Express, localizados en Castilla y León, Galicia, Asturias y Madrid. En lo que va de año, las nuevas incorporaciones han sido en la provincia de León (2), en la de A Coruña (3) y en la de Pontevedra (1).

Franquicia de referencia en el Noroeste

El liderazgo de la franquicia de GADISA Retail en el noroeste de España se basa en la solidez de un modelo de negocio que proyecta confianza a empresas y emprendedores. Sus pilares clave incluyen una logística de alta eficiencia, un completo surtido de productos y un asesoramiento continuo que abarca desde la apertura hasta la consolidación del negocio.