Trapa celebra su aniversario regalando 16.000 unidades del primer bombón de España a 10.000 metros de altura

Iberia Express y Chocolates Trapa celebran juntos sus respectivos aniversarios con una acción muy especial en el aire.

Con motivo de su 14º aniversario, la aerolínea ha regalado bombones Cortados de Trapa a todos los pasajeros que han volado con la compañía este 25 de marzo, un detalle con el que se han endulzado los viajes de cerca de 16.000 viajeros a bordo de sus vuelos.

La iniciativa refuerza la colaboración entre ambas compañías, dos marcas españolas referentes en sus respectivos sectores que comparten valores como la calidad, la innovación y la vocación por ofrecer experiencias memorables a sus clientes.

Para Chocolates Trapa, además, se trata de un año especialmente significativo, ya que la compañía celebra su 135 aniversario, una efeméride que está conmemorando con distintas acciones y colaboraciones que acercan su historia y sus productos al público.

El primer bombón de España a bordo

El protagonista de esta acción será uno de los productos más emblemáticos de la marca: los Cortados de Trapa, lanzados en 1969 y considerados los primeros bombones que se fabricaron en España.

Con su característica forma cuadrada y elaborados a partir de dos finas capas de praliné y chocolate con crujientes trocitos de avellana, los Cortados se han convertido en un icono reconocible por varias generaciones de consumidores y forman parte de la memoria colectiva del chocolate en nuestro país, junto a otros clásicos de la marca como los Bombonísimos.

Desde la nueva etapa iniciada en 2013, Chocolates Trapa ha sabido actualizar sus procesos y formulaciones para adaptarse a los hábitos de consumo actuales sin perder la esencia que ha convertido a este bombón en un referente durante más de medio siglo.

Hoy los Cortados se elaboran sin gluten, sin aceite de palma, sin grasas hidrogenadas ni ácidos grasos trans, reflejando el compromiso de la compañía con una elaboración más responsable y alineada con las demandas del consumidor.

Una alianza que se consolida

No es la primera vez que ambas compañías vuelan juntas. El pasado año, con motivo de San Valentín, Chocolates Trapa ya endulzó los vuelos de Iberia Express con el reparto de sus icónicos Cortados.

La acción 25 de marzo, coincidiendo con el aniversario de Iberia Express, refuerza la apuesta de la aerolínea por ofrecer detalles que mejor la experiencia en vuelo mientras que para Chocolates Trapa supone continuar acercando sus productos a nuevos momentos de consumo, demostrando que el chocolate también puede viajar a 10.000 metros de altura.