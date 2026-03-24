Caja Rural de Zamora y Tauroemoción presentan un Freestyle Motocross único: con descuentos del 10%

Narciso Prieto Martín, director de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de Caja Rural, Ignacio de la Viuda Gómez, director de Operaciones de Tauroemoción.

En la mañana de este martes, 24 de marzo, Caja Rural de Zamora y Tauroemoción han renovado su compromiso para la temporada taurina 2026 y han presentado también el Freestyle Motocross.

El Freestyle Motocross se va a celebrar el sábado, 20 de junio, a las 21:30 horas en la Plaza de Toros de Valladolid en una cita en la que van a participar los pilotos más punteros.

Entre ellos Maikel Melero, cinco veces campeón del mundo de FMX y seis veces campeón de España de la misma especialidad. También van a estar presentes Edgar Torrenteras, leyenda del FMX Internacional y campeón del Mundo X-Fighters o Mario Lucas, freestyle pro Rider y Javi Lobato, campeón de España y Unai Aguiló, joven promesa del FMX.

En la rueda de prensa de presentación han estado presentes Narciso Prieto Martín, director de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de Caja Rural, Ignacio de la Viuda Gómez, director de Operaciones de Tauroemoción. También ha estado David Ortega, director de Caja Rural de Zamora en Valladolid.

“Compromiso” con la tauromaquia

“Nosotros no somos sospechosos de apoyar a la tauromaquia. Nadie entendería que una caja rural con origen agrícola, ganadero, apegado al medio ambiente y demás, no estuviera apoyando”, ha asegurado Narciso Prieto Martín.

El director de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de Caja Rural ha añadido que “respetamos a todo el mundo y opiniones” pero que “ellos no se esconden”.

“Sabemos lo que representa la tauromaquia para el país y para una caja de Castilla y León. Es una enorme satisfacción en el compromiso con el festejo y todo lo que representa el toro en una tradición arraigada a la cultura en Castilla y León”, ha añadido.

Prieto Martín ha hablado de la colaboración que llevan con diferentes municipios y ferias taurinas y ha añadido que “la mayoría de la gente siente el mundo de los toros y de la cultura”.

Ignacio de la Viuda ha indicado que “poco a poco van abriendo puertas” y que ahora el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta apoyan la tauromaquia en Valladolid.

“Poco a poco se da la vuelta a la tortilla. Nos han querido imponer una prohibición, pero, cada vez, más empresas privadas quieren estar. La tauromaquia, tras el fútbol, mueve 50.000 espectadores en la Feria de la Virgen de San Lorenzo”, ha apuntado el director de Operaciones de Tauroemoción.

Acuerdo de renovación y un nuevo evento

“Hemos llevado a cabo la renovación del convenio con Tauroemoción y hoy presentamos una nueva actividad importante para Valladolid como es el Freestyle Motocross. Estamos encantados de acompañar a la compañía en este viaje”, ha afirmado el de Caja Rural.

El Freestyle Motocross que se va a celebrar el 20 de junio en la Plaza de Toros de Valladolid en un evento una presentación para “anticipar la promoción y taquillaje antes de Semana Santa”.

“Estamos encantados de colaborar y ver el crecimiento del mundo del toro que va acompañado de otra serie de actividades como esta que dinamizan la Plaza de Toros de Valladolid”, ha explicado Narciso Prieto Martín.

Un 10% de descuento para clientes de Caja Rural de Zamora

“Estamos muy contentos de poder firmar la renovación del acuerdo anual de la Plaza de Toros de Valladolid con Caja Rural de Zamora. Fueron nuestros primeros valedores y confiaron en nuestro proyecto”, ha explicado Ignacio de la Viuda.

Ha hablado de esa cita que va a tener lugar el 20 de junio en la Plaza de Toros desde las 21:30 horas que reunirá a grandes figuras del sector como Maikel Melero y también Edgar Torrenteras.

“Las entradas van a estar a la venta desde las 18:00 horas en la web al precio de 25 euros, con 15 para niños y un descuento del 10% para los clientes. Es un espectáculo pionero con dos rampas y espectáculo de pirotecnia y fuego”, ha explicado el director de Operaciones de Tauroemoción.

Se van a poner a la venta un total de 8.000 entradas y se busca que en la Plaza de Toros de Valladolid se puedan vivir otras actividades, tanto culturales como deportivas.

“Es un evento con gran expectación a nivel regional. Muchos vendrán a Valladolid en un espectáculo pionero con ese descuento del 10% para los clientes de Caja Rural de Zamora.

De la Viuda espera lleno para los días 10 y 17 de mayo en la Feria de San Pedro Regalado en la Plaza de Toros de Valladolid y habla de otras actividades.

Este fin de semana se va a celebrar una Feria Medieval en el coso vallisoletano, los días 11 y 12 de abril dos fiestas con temática de la Feria de Abril y el 2 de mayo un espectáculo musical bajo el título de ‘Molan los 2000’.

“Queremos apostar por la tauromaquia, pero apostamos también por espectáculos de diversa índole en el coso vallisoletano”, ha finalizado De la Viuda.