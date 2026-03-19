El Día del Agua se celebra en Castilla y León a través de Veolia con visitas, catas y acciones en las aulas

Imagen de archivo de uno de los talleres de Veolia en un colegio.

El Día del Agua, este 22 de marzo, también se celebra en Castilla y León. Veolia, referente global en gestión de recursos hídricos, ha preparado un programa que contempla una visita a una estación de tratamiento de agua potable, la participación en unas jornadas y acciones en las aulas.

Este día está promovido por Naciones Unidas con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia vital del agua. De esta manera, Veolia ha impulsado la campaña 'Agua y Género' para poner de manifiesto las consecuencias de la ausencia de acceso al agua potable y saneamiento que afectan a niñas y mujeres, limitando sus oportunidades educativas, de desarrollo y económicas.

El lema escogido para esta ocasión ha sido 'Donde fluye el agua, crece la igualdad' y la iniciativa pretende ensalzar el liderazgo femenino en la gestión de los recursos hídricos como clave para asegurar un modelo más sostenible y equitativo.

Con sus actividades, Veolia se ha propuesto el objetivo de poner en valor la gestión sostenible y eficiente que, junto con la innovación, el diálogo en todo el territorio de Castilla y León y las alianzas público-privadas, da la oportunidad de que el agua llegue hasta todos los hogares de la Comunidad con la máxima calidad y las mayores garantías.

Este 20 de marzo, de la mano del Ayuntamiento de Zamora y Veolia, integrantes de diversos colectivos han sido invitados a visitar la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de la ciudad.

Aquí, los participantes podrán comprobar el trabajo diario, desde hace 50 años, que hace Veolia para asegurar que el agua llega hasta los hogares de la ciudad con la máxima calidad y cuente con las mayores garantías.

En Palencia, el gerente de Veolia en la ciudad, Javier del Sol, participará este viernes en la jornada 'Innovación generativa: modelos de gestión de negocio', una jornada organizada por la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios.

En la sesión participarán también responsables de dos empresas más y servirá como una muestra de la transformación de la alimentación, la industria y la gestión del agua propiciada por la sostenibilidad mediante soluciones reales, proyectos que logran convertir residuos en recursos con impacto positivo e innovación.

Al acabar la charla se celebrará una cata de aguas en la que se podrán degustar cuatro tipos diferentes: dos embotelladas y dos de grifo, una de ellas procedente de la estación de Palencia.

Los asistentes no sabrán cuál es cuál y deberán valorar aspectos como el sabor, el olor y el color. Asimismo, se les invitará a que traten de adivinar qué agua corresponde a grifo y cuál a la embotellada.

Paralelamente, Veolia acercará a los más pequeños, a través de juegos, experimentos y retos, la gestión del ciclo del agua y el cuidado del medio ambiente a través de su programa Aqualogía.

Los talleres tendrán lugar en Palencia, Zamora, Villaquilambre, Navatejera y Benavente. En la capital palentina, la sesión de Aqualogía se celebrará el 24 de marzo en el colegio Nuestra Señora de la Providencia.

En Zamora tendrá lugar el 20 de marzo en el colegio Nuestra Señora de la Candelaria; en Benavente el 23 en el colegio Las Eras; en Navatejera el 19 en el CEIP Villa Romana; y en el CEIP Villaquilambre el día 20.