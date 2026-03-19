Castilla y León aporta 19.600 euros a la campaña de Alcampo y Cruz Roja de 'Desayunos y Meriendas Con Corazón'

Imagen de la campaña de 'Desayunos y Meriendas Con Corazón' de Alcampo y Cruz Roja en Castilla y León

Han bastado pocos días, entre el 6 y el 12 de marzo, para que la sociedad castellana y leonesa mostrase su compromiso con la solidaridad. Y es que la campaña de 'Desayunos y Meriendas #ConCorazón', de Alcampo y Cruz Roja, junto a Oney, Nhood y la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid, que ha recaudado en la Comunidad 19.600 euros.

La campaña, que busca que ningún niño y niña se quede sin desayunos y meriendas, se desarrolló en los 73 establecimientos de Alcampo en Castilla y León, lo que permitirá mejorar la alimentación de los más pequeños que pertenecen a familias en situación de vulnerabilidad.

Del total de lo recaudado, más de 11.500 euros provinieron de las donaciones de los clientes, mientras que algo más de los 8.000 euros restantes fueron aportados por Alcampo. Estas cifras suponen un 3% más que en la edición anterior.

En todo el territorio de España se ha logrado recaudar alrededor de 197.000 euros en los 373 centros de Alcampo que han participado, siendo donados por los clientes más de 81.600 euros, un 13% más con respecto a 2025. La cadena de supermercados aportó 110.000 euros en total y Oney y Nhood donaron 3.000 euros cada empresa.

Un resultado que, según celebran desde la compañía organizadora, tiene especial relevancia al llevarse a cabo en 20 tiendas menos que en la edición anterior, es decir, una reducción aproximada del 5% en el número de locales participantes.

Todo el importe recaudado será entregado a Cruz Roja en forma de tarjetas monedero de Alcampo, que se repartirán entre familias de situación de vulnerabilidad para facilitar la compra de alimentos adaptada a sus necesidades.

La campaña ha contado con el apoyo del voluntariado, con equipos de Cruz Roja que han repartido por todo el territorio más de 2.700 personas, mientras que el personal de Alcampo y las empresas colaboradoras también han estado informando y sensibilizando a los clientes.

La campaña se puso en marcha por primera vez en 2012, consolidándose desde entonces como una de las principales iniciativas de colaboración entre Alcampo y Cruz Roja, además de movilizar a entidades sociales, empresas, ciudadanía y voluntariado.

En sus primeros años, entre 2012 y 2020, la iniciativa se llevó a cabo a través de donaciones en especie, aportando alimentos propios de desayunos y meriendas, con una estimación de más de 3,8 millones de euros en productos aportados, permitiendo que más de 77.000 niños y niñas pudieran disfrutar de ellos.

Desde 2021, la iniciativa ha evolucionado hacia la recaudación de donativos económicos en las líneas de Alcampo, habiéndose aglutinado más de 1,4 millones, incluyendo este año, que ha apoyado a cerca de 24.500 niñas y niños.