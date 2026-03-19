Caja Rural de Soria apuesta por la reinserción social de internos en la cárcel a través de la música

Caja Rural de Soria ha firmado este jueves, 19 de marzo, un convenio de colaboración con la asociación Harmonii Coaching, que es una entidad que se dedica a impulsar el desarrollo personal y la educación social mediante la música y las artes.

Esta asociación desarrolla proyectos de coaching, expresión creativa, formación y también crecimiento personal que están orientados a favorecer la inclusión social de colectivos vulnerables.

El acuerdo se enmarca en el proyecto Versos Libres, una iniciativa dirigida a la reinserción social de las personas internas del Centro Penitenciario de Soria mediante la realización de talleres de creación musical. En virtud de este convenio, Harmonii Coaching se compromete a desarrollar talleres de creación musical instrumental y vocal, así como actividades de producción musical.

En el acto de firma han estado presentes Carlos Martínez Izquierdo, presidente de Caja Rural de Soria y Belén Andreu de la Iglesia, en representación de la asociación Harmonii Coaching junto a Blanca García, directora de la Fundación Caja Rural de Soria y Miguel Latorre, subdelegado del Gobierno en Soria.

A través de este convenio se pretende reforzar el desarrollo de iniciativas de impacto social orientadas a mejorar las oportunidades de inclusión y reinserción social de personas en situación de vulnerabilidad. Este proyecto, que se desarrollará a lo largo de todo el año, se enmarca en la línea de trabajo que la Fundación Caja Rural de Soria impulsa en el ámbito de la sostenibilidad y el compromiso con el territorio.