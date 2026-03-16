Un vallisoletano y un palentino, protagonistas de las Becas Iberdrola entregadas por el rey Felipe VI

El rey Felipe VI preside la entrega de las Becas Iberdrola, este lunes

El vallisoletano Juan de Gracia, ingeniero industrial formado en la Universidad Pontificia Comillas (ICAI), y el palentino Marcos Ochoa Gil, estudiante del doble grado en Ingeniería Industrial y ADE, del mismo centro, recibieron este lunes las Becas Iberdrola.

Con ellas, la compañía energética “refuerza” su compromiso con el progreso económico y social y su apuesta por el futuro laboral de las nuevas generaciones a través de la educación y la cultura.

El rey Felipe VI presidió esta mañana, acompañado por el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, el acto de entrega de las Becas 2025-2026 de la compañía.

Estas ayudas tienen como objetivo impulsar la formación de excelencia, el desarrollo profesional y la mejora de la empleabilidad.

Entre los becados de Castilla y León destacan perfiles como el del vallisoletano Juan de Gracia, ingeniero industrial formado en ICAI, donde cursó el doble máster en Ingeniería Industrial y Smart Grids, programa por el que obtuvo la beca.

Durante varios meses trabajó en Iberdrola en el ámbito de la digitalización de las redes de distribución eléctrica, donde desarrolló su trabajo fin de máster a partir del análisis de soluciones tecnológicas aplicables a la red de la compañía, una experiencia clave para su posterior trayectoria.

Junto a él, el palentino Marcos Ochoa Gil, estudiante del doble grado en Ingeniería Industrial y ADE en la Universidad Pontificia Comillas (ICAI), que pone en valor el apoyo de Iberdrola como “elemento decisivo” para acceder a una formación de excelencia.

Ambos representan el talento joven de Castilla y León que, gracias a estas ayudas, “se forma y se incorpora a un sector estratégico como el energético”.

La iniciativa se enmarca en las políticas de gestión de personas de Iberdrola, reconocidas con el sello Top Employer Enterprise por segundo año consecutivo y, en repetidas ocasiones, como la empresa del sector con mayor capacidad para atraer y fidelizar talento en España.

A ello se suma la certificación Great Place to Work (GPTW) que ha recibido la empresa en Brasil, que la acredita como una de las mejores para trabajar en el país.

“Con nuestras becas impulsamos la formación y el empleo de profesionales en un sector clave, que vive el mayor ciclo de inversión y crecimiento de su historia gracias a la electrificación", explicó Ignacio Galán.

Y añadió que "a través de este programa, cientos de personas ya se han formado en tecnologías de redes, generación y almacenamiento energético, así como en ámbitos emergentes como la inteligencia artificial".

125 años de compromiso

El presidente también destacó que la entrega de las becas se produce en un año especialmente significativo para la compañía.

"Celebramos 125 años de compromiso con las personas, trabajando junto a centros académicos de excelencia, de las que incorporamos 4.500 profesionales el último año", ha señalado.

Añadiendo que el trabajo se lleva a cabo "con empresas proveedoras que generan medio millón de empleos en todo el mundo vinculados a nuestra actividad, 125.000 de ellos en España".

"Y con fundaciones y ONG con las que desarrollamos una intensa acción social, además de defender valores como la igualdad a través del deporte", manifestó Galán.

Igualmente, añadió que “en un mundo complejo, es más importante que nunca que empresas comprometidas como Iberdrola sigan apostando por el talento y por un futuro mejor para todos”.

La entrega de estas becas realza el “compromiso” de Iberdrola con el “progreso y su decidida apuesta por seguir creando oportunidades de crecimiento”.

El Grupo prevé incorporar 15.000 profesionales hasta 2028, destinar 65.000 millones de euros a compras a proveedores y generar una contribución fiscal de 40.000 millones de euros en ese mismo periodo.

La jornada incluyó una mesa redonda centrada en la importancia del talento para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo social, en la que ha participado el rector y vicecanciller emérito de la Universidad de Strathclyde, Jim McDonald.

También el presidente de Ormazabal y Grupo Velatia, Javier Ormazabal; la fundadora y directora general de Betania, Begoña Arana; y Sandra Sánchez, campeona olímpica, mundial y europea de kárate.

El evento se ha celebrado en el Campus de Innovación y Formación de Iberdrola, en Madrid, un espacio dedicado a la preparación de profesionales capacitados para responder a las demandas de una sociedad en constante evolución.

En particular, a los retos de un sector esencial como el energético. Por sus aulas pasan unas 13.000 personas al año.

Atraer a los futuros líderes

Las Becas Iberdrola se han consolidado como una de las principales vías de incorporación de talento a la compañía, a través de prácticas y oportunidades profesionales en los distintos países en los que opera el Grupo.

Iberdrola entrega becas de formación especializada y empleabilidad en diversos ámbitos.

Por un lado, las Becas Internacionales Máster de Iberdrola, orientadas a la especialización en disciplinas estratégicas para la industria energética en universidades de España y el Reino Unido.

Entre ellas la Universidad Pontificia de Comillas, la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad de Salamanca, la Universidad de Strathclyde, el Imperial College de Londres, la Universidad de Rochester y la Universidad de Connecticut.

También, las Becas de Prácticas del Máster en Smart Grids, destinadas a promover la preparación de expertos en redes inteligentes y que combinan aprendizaje académico con una etapa posterior de estancias en España.

Las Becas ICAI, para apoyar a estudiantes universitarios con alto potencial en disciplinas vinculadas al sector energético; el Programa de Graduados, diseñado para la incorporación de recién titulados —o profesionales con hasta dos años de experiencia— con perfiles técnicos.

Y también los Programas de Aprendices Universitarios, Técnicos y de Gestión de Proyectos, así como el Programa Power Academy en ingeniería eléctrica, desarrollados en el Reino Unido.

A ellos se suman las Escuelas de Electricistas de Iberdrola en Brasil, para la capacitación de los operarios de la compañía, con promociones específicas para mujeres.

Este programa ha sido reconocido por el Foro Económico Mundial y por Naciones Unidas; las Becas EXE STEM Mujer, para fomentar el liderazgo educativo y las vocaciones científicas y tecnológicas entre niñas de entornos vulnerables.

El Programa de Formación Avanzada en Ciberseguridad, en España; las Becas de Restauración en el Museo Nacional del Prado y en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, para especialistas en conservación del patrimonio artístico, con una duración de dos años.

También las Becas del Plan ADOP, para facilitar la transición profesional de deportistas paralímpicos mediante formación académica, ya sea universitaria, FP u otra.

Y las Becas Fundación Carolina, destinadas a graduados de Hispanoamérica y Portugal interesados en profundizar en ámbitos energéticos y medioambientales en universidades españolas.