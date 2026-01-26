Innovación hidráulica en Zamora: un grupo de expertos del Cedex visita el laboratorio puntero de Iberdrola

Los expertos del Cedex durante la visita al laboratorio hidráulico de Iberdrola en Ricobayo (Zamora)

Una importante delegación del Laboratorio de Hidráulica del Centro de Estudios Hidrográficos (Cedex) ha visitado el Campus de Formación de Iberdrola y las instalaciones del laboratorio de hidráulica de Ricobayo (Zamora), en el marco de la colaboración entre ambas entidades para el impulso de la formación técnica y la innovación en el sector energético.

Durante la jornada, pudieron conocer de primera mano las capacidades formativas y tecnológicas del Campus de Iberdrola, así como los avances en investigación y desarrollo que se llevaron a cabo en el laboratorio de hidráulica de la localidad zamorana de Muelas del Pan, referente nacional en ensayos y simulaciones de infraestructuras hidroeléctricas.

Hay que destacar que el laboratorio de hidráulica constituyó un centro de estudio e investigación de la compañía cuando afrontó su gran reto energético en el sistema Duero y en otros escenarios como el Sil.

Mantiene en pie los modelos reducidos de las presas más representativas y que dan una explicación precisa de la potencia y los impactos que tienen las fogosas avenidas de agua que circulan por los ríos, así como la manera de evacuar los excedentes para no comprometer la seguridad de las presas y evitar el deterioro de los cauces en los que desembocan de golpe millones de litros por segundo.

El Campus de Formación de Ricobayo acoge cada año a miles de profesionales y estudiantes, consolidándose como un espacio de referencia para la capacitación técnica y la actualización de conocimientos en energías renovables e hidráulica.

La visita ha permitido fortalecer los lazos de colaboración entre el Cedex e Iberdrola, favoreciendo el intercambio de conocimiento y la identificación de nuevas oportunidades conjuntas en materia de formación, innovación y desarrollo de soluciones sostenibles para el sector hidráulico.

El encuentro se enmarca en la apuesta de Iberdrola por la excelencia formativa y la transferencia de conocimiento, así como en el compromiso del Cedex con la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico en el ámbito de la hidráulica.

El Cedex es un organismo público de referencia en España especializado en investigación, desarrollo e innovación en los ámbitos de la ingeniería civil y el medio ambiente. Adscrito al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ofrece apoyo técnico avanzado mediante estudios, ensayos y asesoramiento experto en infraestructuras, hidráulica, transporte y sostenibilidad.