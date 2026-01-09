Una nueva iluminación a la última ensalzará la belleza de la casa de todos los vallisoletanos: “Es un día de celebración”

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, junto al presidente de la Fundación Iberdrola España, Jaime Alfonsín, han suscrito en la mañana de este viernes, 9 de enero, un convenio de colaboración para dotar de una nueva iluminación ornamental exterior a la Casa Consistorial.

Un acto en el que también ha estado presente el delegado de Iberdrola en Castilla y León Miguel Calvo, y en el que se busca ensalzar todo el valor con el que cuenta uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad con esta renovación integral de luminarias y de cableado.

La iniciativa está enmarcada en la celebración del 125 aniversario de la Fundación Iberdrola y va a conllevar una partida económica de 150.000 euros que van a ser asumidos, de forma íntegra, por la propia fundación. Todo para realzar la belleza arquitectónica del conjunto con un sistema de iluminación de última generación.

Así se van a resaltar los elementos arquitectónicos más representativos y, al mismo tiempo, optimizará la eficiencia energética y reducirá el consumo eléctrico, reforzando el compromiso de ambas entidades con la sostenibilidad.

“Hoy firmamos un convenio de colaboración para ensalzar la iluminación ornamental exterior de la Casa Consistorial. Quiero agradecer a la Fundación Iberdrola lo que hace con la ciudad de Valladolid”, ha asegurado Jesús Julio Carnero.

Se va a cambiar el cableado y también la iluminación. Esta nueva iluminación empleará diferentes tipos de proyectores con ópticas variadas, cuya principal característica será la calidez de la luz y una alta reproducción cromática.

Además, se van a incorporar accesorios de antideslumbramiento para garantizar una intervención de calidad. Se encuentra a la espera de definir el proyecto y se espera que la actuación esté finalizada el primer semestre de 2026. Marcará un hito en la transformación sostenible del centro histórico.

Un día de celebración para Valladolid

“Es un día de celebración. Es una gran idea volver a Valladolid. Hace un par de meses presentábamos el proyecto de la Academia de Caballería, uno de los lugares más importantes de Valladolid. Hoy sentimos gran satisfacción por la iluminación de la casa de todos los vallisoletanos”, ha afirmado Jaime Alfonsín.

El presidente de la Fundación Iberdrola ha querido manifestar su compromiso con el arte y la cultura apoyando proyectos de iluminación en lugares que son “señas de identidad de los diferentes puntos de Castilla y León”.

“Hemos apoyado proyectos en 14 puntos de la Comunidad por 1,2 millones de euros. Hoy presentamos este en un año tan especial como es el del 125 aniversario de nuestra fundación”, ha añadido Jaime Alfonsín.

El presidente de la Fundación Iberdrola ha explica que los objetivos de este proyecto pasan por ser cuatro. El primero el de “realzar uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad”. El segundo pasa por concretar una “iluminación a la última y respetuosa”.

Mientras que el tercero se centra en “fortalecer al edificio para el disfrute de los vecinos” y el cuarto “contribuir al desarrollo de la ciudad”.

Valladolid, atractiva de día y de noche

“La tradición de Valladolid en esmerarse por la iluminación se remonta al año 2010 con un gran proyecto como es Ríos de Luz. El año pasado afrontamos la nueva iluminación de la Casa Mantilla y la Academia de Caballería y ahora el de la Casa Consistorial”, ha señalado el alcalde de Valladolid.

Jesús Julio Carnero ha añadido que “seguimos haciendo que Valladolid sea protagonista de noche y de día” para los vecinos y forasteros.

“Además de ornamentar y embellecer la Casa Consistorial, lo vamos a hacer de forma eficiente y sostenible usando luces led. Nuestro compromiso con la descarbonización es claro. Todo para que los intereses de la Fundación Iberdrola y el Ayuntamiento, desde el punto de vista medioambiental, patrimonial y eficiencia energética, confluyan”, ha finalizado Carnero.