Ciudad Rodrigo impulsa la alianza renovable de Iberdrola con Norges Bank: 1.500 MW y más de 800.000 hogares

Iberdrola y Norges Bank Investment Management, dos gigantes de confianza en el impulso a las energías limpias, han alcanzado los 1.500 megavatios (MW) de capacidad renovable en operación a través de su alianza estratégica a largo plazo.

Este hito se ha alcanzado gracias a la incorporación de dos instalaciones solares: la planta fotovoltaica de Ciudad Rodrigo (316 MW), en Salamanca, y la de Caparacena (330 MW), en Granada. Al igual que en anteriores incorporaciones, Iberdrola mantendrá una participación mayoritaria del 51% en estos activos.

Con estas aportaciones, las empresas siguen reforzando su sociedad de co-inversión de más de 2.000 millones de euros en España y Portugal. De hecho, se espera que en un futuro próximo se aporten a la empresa conjunta, creada en 2023 para acelerar la electrificación, activos que se encuentran actualmente en fase avanzada de construcción, centrándose inicialmente en la Península Ibérica, pero con potencial de expansión a otras zonas geográficas.

En concreto, Ciudad Rodrigo y Caparacena ya producen energía limpia para abastecer a más de 800.000 personas al año y contribuyen a evitar la emisión de 85.000 toneladas de CO2.

Una alianza sólida

Norges Bank Investment Management gestiona activos por valor de alrededor de 1.700 millones de euros y tiene participaciones en más de 9.000 empresas de todo el mundo, lo que supone una media del 1,5% de todas las empresas cotizadas a nivel mundial y del 2,5% en toda Europa.

Norges Bank Investment Management es uno de los mayores accionistas de Iberdrola desde hace más de siete años, con una participación cercana al 3%. Aprovechando esta larga relación, Norges Bank Investment Management se ha asociado con Iberdrola para realizar su primera inversión directa en activos renovables en España.

Esta alianza reúne a dos líderes en su sector: Iberdrola, la mayor utility de Europa por capitalización bursátil, y Norges Bank Investment Management, uno de los mayores fondos soberanos del mundo. Juntos, refuerzan una alianza estratégica a largo plazo que podría expandirse a nuevas oportunidades renovables en otros mercados.

Sobre Iberdrola

Con más de 125.000 millones de euros de capitalización, Iberdrola es la mayor compañía eléctrica de Europa y una de las dos mayores a nivel mundial. El Grupo da servicio a más de 100 millones de personas en todo el mundo y cuenta con una plantilla de más de 46.000 empleados y unos activos superiores a 160.000 millones de euros.

En 2024, Iberdrola registró unos ingresos de casi 50.000 millones de euros, un beneficio neto de 5.600 millones de euros. La compañía aporta cerca de 10.300 millones de euros en contribuciones fiscales en los países en los que opera y sostiene más de 500.000 puestos de trabajo en sus proveedores gracias a unas compras que superaron los 18.000 millones de euros en 2024.

Desde el año 2001, Iberdrola ha invertido más de 175.000 millones de euros en redes eléctricas, energías renovables, y almacenamiento de energía para contribuir a la creación de un modelo energético basado en la electrificación.

La compañía cuenta con cerca de 1,4 millones de km de redes eléctricas en los Estados Unidos (estados de Nueva York, Connecticut, Maine y Massachusetts), el Reino Unido (Escocia, Inglaterra y Gales), Brasil (estados de Bahía, Rio Grande do Norte, Pernambuco, São Paulo y Mato Grosso do Sul, además de Brasilia) y España, así como con 57.000 MW de capacidad en todo el mundo, de los que más de 45.000 MW son renovables.