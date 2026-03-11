Un nuevo horno de vidrio en Cubillos del Sil generará 1.000 puestos de trabajo: costará 185 millones de euros

Es un gran proyecto para Cubillos del Sil y para El Bierzo y el conjunto de la provincia. Tvitec ha anunciado que va a construir un nuevo horno de vidrio en el lugar que va a generar, ni más ni menos, que 1.000 puestos de trabajo.

Un proyecto que, como ha asegurado el presidente de la Diputación de León, en el polígono del Bayo de Cubillos del Sil “va a suponer un impacto muy positivo para el municipio y el conjunto de la provincia”.

Una noticia que, como el propio Gerardo Álvarez Courel ha asegurado, se ha confirmado este miércoles.

La propia compañía ha detallado que va a invertir un total de 185 millones en esta infraestructura, de los cuales 120 millones son aportados por el Gobierno de España mediante un crédito.

Lo más destacado es que esta iniciativa va a suponer un total de 250 empleos directos y cerca de 1.000 indirectos.

Álvarez Courel ha apuntado que esta inversión empresarial con el respaldo del Gobierno llega “después de un trabajo duro durante 5 años” hasta llegar al día de hoy, por lo que se traduce en “una celebración de toda la sociedad berciana y de toda la sociedad leonesa”.

El presidente de la Diputación de León también ha querido “agradecer el interés, el trabajo y las ganas de seguir invirtiendo en nuestra tierra de la empresa, porque no solo va a ampliar las instalaciones, sino que este nuevo horno supone que ha llegado el proyecto que tanto se estaba esperando por toda la sociedad berciana”: