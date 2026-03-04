Valladolid, referente mundial del rugby formativo en un torneo con más de 1.000 niños: “Una gran fiesta del deporte”

Fotografía: de izquierda a derecha: Ruth Vicente, directiva del VRAC, Jorge Calleja, presidente del VRAC, Mayte Martínez, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid, Narciso Prieto Martín, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Caja Rural de Zamora y Javier González, diputado de Deportes y Juventud de la Diputación de Valladolid.

En la mañana de este miércoles, 4 de marzo y en el centro de Caja Rural de Zamora de la Plaza España de Valladolid, se ha presentado el XI Torneo Internacional del VRAC, una cita deportiva que reúne a equipos de diferentes países y categorías y que consolida a la ciudad del Pisuerga como referente del rugby formativo.

En el acto han estado presentes Narciso Prieto Martín, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Caja Rural de Zamora, también Jorge Calleja, presidente del VRAC, además de Mayte Martínez, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid y Javier González, diputado de Deportes y Juventud de la Diputación de Valladolid. También ha intervenido Iñaki Escudero, organizador del evento.

“Gracias al VRAC. Estoy emocionado y satisfecho de formar parte de la familia del club y también del rugby porque nos dais grandes satisfacciones. Estar a vuestro lado es todo un lujo. Sois una familia y gente extraordinario”, ha asegurado Narciso Prieto Martín.

El director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Caja Rural de Zamora ha añadido que “los éxitos no vienen solos” y a ensalzado la labor del club vallisoletano que cuenta con “grandes personas y trabajadores”.

“El torneo que presentamos es de cantera y se va a celebrar en los Campos de Pepe Rojo este 7 y 8 de marzo. Nosotros le debemos más a este deporte de lo que nos debe él a nosotros. Fortalece mucho la imagen de la caja por esa humanidad”, ha añadido Prieto Martín.

También ha querido destacar la unión de Caja Rural de Zamora con el Ayuntamiento y con la Diputación de Valladolid y se ha mostrado “encantado” de contar con la mayor red de oficinas en la ciudad del Pisuerga.

Todo en la presentación del XI Torneo Internacional VRAC en dos días, el 7 y 8 de marzo en los que habrá “emoción y mucho futuro”.

Satisfacción de Ayuntamiento y Diputación

“Este es un evento que aúna deporte, gastronomía y turismo. Gracias al VRAC porque cuidáis a la base, a las familias y al rugby femenino. Es una gran fiesta del deporte. El rugby es un deporte referente en la ciudad”, ha afirmado Mayte Martínez, la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid.

Martínez ha querido dar las gracias a Caja Rural de Zamora por su colaboración con el fin de que los más pequeños vean que el rugby “no es solo un juego, sino una forma de entender la vida”.

“Se trata de un torneo sub-14 y sub-6 que va a llenar los campos de Pepe Rojo de turismo, cultura y que va a ser importante para la economía de la provincia. Seguiremos trabajando por y para los niños de la provincia”, ha añadido Javier González, diputado de Deportes y Juventud de la Diputación de Valladolid.

Una ciudad que “respira rugby”

“Gracias a las instituciones por creer en el deporte base para que la ciudad crezca, también a Caja Rural de Zamora. El 7 y 8 de marzo vamos a celebrar un torneo que es el mayor evento del rugby base en la zona norte de España”, ha afirmado el presidente del VRAC, Jorge Calleja.

Ha añadido que serán “más de 3.000 las personas que disfrutarán de la ciudad y de la provincia” en un evento que “va más allá de lo deportivo” y que inculca valores como pueden ser “el compañerismo, la solidaridad o la amistad”.

Jorge Calleja también ha anunciado que en la tarde del sábado se va a desarrollar el torneo de veteranos en una ciudad que “respira rugby”.

Más de 1.000 niños

“Van a participar niños de entre 4 y 14 años. Un total de 1.000. Es la undécima edición y en esta ocasión vamos a ayudar a Red Íncola y a jóvenes en riesgo de exclusión social”, ha señalado Iñaki Escudero, uno de los organizadores.

Participarán 80 equipos de 14 clubes de España y Portugal en el torneo que da relevancia a la cantera y un total de cinco en el de veteranos, tres en categoría masculina y dos más en femenina.

Todo para vivir una auténtica fiesta del rugby en Valladolid este fin de semana.