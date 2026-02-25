Emma Antolín asume la presidencia de Antolin con el objetivo de reforzar la solidez financiera de la multinacional

La empresa burgalesa Antolin ha anunciado este miércoles el nombramiento de Emma Antolín Granet como nueva presidenta de la compañía, relevando en el cargo a su primo Ernesto Antolín Arribas que deja sus funciones ejecutivas tras 10 años en el cargo para centrarse en la función institucional y de representación nacional e internacional.

La que fuera hasta ahora vicepresidenta de la empresa, asume la máxima responsabilidad ejecutiva con el objetivo de iniciar una etapa que desarrolle un nuevo plan estratégico que refuerce la solidez financiera de Antolin como eje prioritario, sin dejar atrás, eso sí, el actual plan de transformación.

Así lo ha explicado la propia compañía a través de un comunicado remitido a los medios de comunicación. Por otro lado, Ernesto Antolín Calzada es el nuevo vicepresidente de la empresa y se incorpora al Consejo de administración en representación de su rama familiar.

Los nuevos nombramientos han sido aprobados por unanimidad en el Consejo con el objetivo de impulsar la transformación de la multinacional burgalesa dedicada a las soluciones tecnológicas para el interior del automóvil.

La nueva hoja de ruta de Emma Antolín pretende fortalecer la posición financiera de la compañía y maximizar la generación de valor, acelerando la mejora de los márgenes que gana la empresa y generando caja.

La ya exvicepresidenta ha querido agradecer, al igual que todos los miembros del Consejo, el "esfuerzo y dedicación" de Ernesto durante su mandato como presidente, que, a su juicio, ha supuesto un "decidido impulso" al liderazgo de Antolin.

Por otro lado, la nueva presidenta también ha agradecido la "confianza" que han depositado en ella los miembros del Consejo de Administración y ha asegurado que asume su responsabilidad con "determinación".

"En los últimos años he comprobado de primera mano la fortaleza de esta compañía y el talento de las personas que la integran. Mi objetivo es ahora seguir trabajando para consolidar nuestra posición de liderazgo en el mercado y asegurar un crecimiento sólido y sostenible", ha añadido.

Sobre Emma

La nueva presidenta lleva ligada profesionalmente a la empresa de su familia desde hace 14 años, habiendo compaginado su actividad con el impulso a otros proyectos empresariales. Es licenciada en Psicología por la Universidad Pontificia de Salamanca.

También cuenta con un MBA y Máster en Financial Management por el Instituto de Empresa. Completó su formación con programas especializados en negociación, finanzas y 'family business' en Cambridge University, Harvard Business School, IMD e Insead, entre otros centros.