Renault considera "inasumible" la propuesta sindical sobre el convenio colectivo: "Encarecería más de un 50% los costes"

La dirección de Renault y los sindicatos con representación en el comité de empresa continúan muy alejados de un acuerdo sobre el nuevo colectivo, tras la celebración de la cuarta reunión que ha tenido lugar este martes. Renault ha considerado "inasumible" la propuesta sindical y ha denunciado que "encarecería más de un 50% los costes".

Por su parte, sindicatos como Comisiones Obreras han cargado contra la "falta de voluntad" de la empresa, que apuesta por "una contención de gastos a costa de la plantilla", lo que se traduce en "exigir más, siempre, a quienes menos tienen".

Renault ha señalado que en el anterior encuentro planteó un convenio colectivo en línea con los objetivos de competitividad de la empresa, mientras que los sindicatos finalizaron la presentación de una plataforma conjunta de 163 medidas, que, de aplicarse, "supondría un encarecimiento del 50% de los costes actuales".

Ante esta disparidad, la empresa ha pedido a los sindicatos que revisen sus pretensiones con posturas "más acordes" a la situación actual, al considerar que esta situación perjudicaría "severamente" la competitividad de las factorías españolas y su posicionamiento dentro del Grupo de cara a las futuras adjudicaciones.

A fin de poder progresar en la negociación, las dos partes han abordado el bloque de bolsa de horas y flexibilidad. La dirección de la empresa ha puesto el foco en la no posibilidad de aplicación de determinadas propuestas ya que disminuirían la flexibilidad.

En concreto, la limitación de sábados de trabajo y el aumento del precio de estos, así como en la necesidad de reducción de los actuales plazos de preaviso.

"Sin la plantilla no hay futuro"

El delegado de Renault por CC.OO. España, Sergio García, ha criticado que la dirección de Renault no reconozca "los esfuerzos ni los sacrificios de quienes cada mañana, cada tarde y cada noche hacen posible que los vehículos salgan terminados al final del proceso de fabricación". "Sin la plantilla no hay producción, ni calidad, ni futuro", ha afirmado.

La organización sindical ha advertido de que si la dirección quiere alcanzar un acuerdo es el "momento de dar y no de pedir" y, de cara a la próxima reunión del 5 de marzo, CC.OO. ha demandado un "cambio de actitud" por parte de la empresa para avanzar hacia un acuerdo "equilibrado".

Un acuerdo que, a su juicio, pasa por un plan industrial que "garantice el empleo y la estabilidad de los centros de trabajo" así como inversiones y compromisos "firmes" de productos además de mejorar las medidas de flexibilidad para que sean "más equilibradas y previsibles" y avanzar en subidas salariales por encima del IPC.

En este sentido, la empresa ha asegurado que no puede ofrecer más detalles sobre un futuro plan industrial en este momento, ya que depende del acuerdo que se alcance en el convenio colectivo.