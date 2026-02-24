Horse elige Valladolid para instalar un proceso industrial inédito en España que creará 150 empleos

Horse Powertrain ha elegido Valladolid para desarrollar su nueva planta de fundición de aluminio, un proceso inédito en España y que supondrá la creación estimada de 150 empleos en la ciudad del Pisuerga.

Los trabajos para instalar esta nueva línea de trabajo ya han comenzado y estará alojada dentro del histórico complejo industrial de Motores. Para hacerla realidad, se invertirán 45 millones de euros y la instalación contará con unas dimensiones de unos 3.500 metros cuadrados.

La inversión en este proyecto estaba recogida en la firma del convenio colectivo que ratificó el plan industrial de la empresa y el proceso se destinará a la fabricación de culatas mediante un innovador proceso de fundición por gravedad basculante, pudiendo producir unas 360.000 al año.

A diferencia de otros métodos tradicionales de inyección a presión usados hasta ahora, el proceso por gravedad supone una mejoría relevante de la integridad estructural de las piezas, un "requisito indispensable para los motores híbridos de alta eficiencia", según han destacado desde Horse.

Aparte del salto tecnológico, la nueva instalación permitirá a la compañía, a través de su división Horse Technologies, internalizar la producción de sus componentes, asegurando así su autonomía y un "control de calidad" en el propio complejo industrial de Valladolid.

El COO de Horse Powertrain y CEO de Horse Technologies, Patrice Heattel, ha destacado que la nueva instalación va más allá de la introducción de un proceso inédito en España, ya que es la "demostración de que Valladolid es un polo industrial capaz de situarse a la cabeza del sector".

"Hemos internalizado una tecnología innovadora, ganando en capacidad de producción y autonomía. Este hito es el resultado directo del compromiso y talento de nuestros equipos y también del respaldo de las instituciones regionales para seguir apostando por el futuro industrial de Castilla y León", ha añadido.

Desde la empresa recuerdan que en diciembre de 2025, la Junta declaró Proyecto Industrial Prioritario las inversiones que había anunciado Horse en Valladolid y que estaban asociadas al desarrollo y fabricación de nuevos sistemas de propulsión.

Al principio, el proyecto fue concebido para llegar a una producción anual de 300.000 culatas, pero las capacidades operativas y competencias industriales de los equipos técnicos y de ingeniería de Valladolid han permitido que Horse Technologies pueda sacar "el máximo partido" a la eficiencia de los nuevos procesos, aumentando en 60.000 esa cifra. Las primeras piezas listas para ser distribuidas se prevé que estén disponibles el próximo mes de septiembre.