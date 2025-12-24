La planta de Horse en Valladolid, declarada Proyecto Industrial Prioritario con 71 millones y 9.000 empleos

El Consejo de Gobierno de este martes, 23 de diciembre, ha aprobado, a propuesta de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, la declaración como Proyecto Industrial Prioritario de las ‘Inversiones asociadas a nuevos sistemas de propulsión’ que la firma Horse Powertrain Spain va a desplegar en su planta de Valladolid.

El proyecto, que se desarrollará entre los años 2025 y 2028, supone una inversión de 71,7 millones de euros, el mantenimiento de cerca de 2.300 puestos de trabajo directos y más de 6.800 indirectos, además de un gran impacto tecnológico e innovador en el sector industrial de Castilla y León.

La declaración de este plan industrial como prioritario es fruto del compromiso de la Junta de Castilla y León con el sector de la automoción, un sector estratégico para la economía y el empleo de la Comunidad, que representa el 10 % del Producto Interior Bruto (PIB) autonómico y más del 50 % de sus exportaciones.

Con el respaldo a este proyecto, la Administración autonómica continúa apostando por un modelo económico de crecimiento sostenible, por la innovación industrial, la mejora de la competitividad y la creación de empleo de calidad en el conjunto de la Comunidad.

El proyecto de inversión asciende a 71,7 millones de euros y tiene como objetivo principal capitalizar las oportunidades en el mercado automotriz global, especialmente en los segmentos de vehículos propulsados por sistemas híbridos, asegurando que Castilla y León se mantenga a la vanguardia de la transformación automotriz, mediante la innovación continua y una clara especialización tecnológica en la evolución de este tipo de vehículos.

Del total de la inversión, 64,7 millones se enfocarán a la nueva generación de sistemas de propulsión híbridos altamente eficientes (ICE MHEV, ICE HEV y ICE PHEV).

Los restantes 7 millones se dedicarán a investigación y desarrollo, (I+D+i), en el ámbito de nuevos sistemas electrificados y tecnologías transversales, incluyendo la investigación de tecnologías híbridas y de combustión, que le permitirán a la firma posicionarse como un socio industrial estratégico en la transición hacia la movilidad sostenible.

Uno de los principales objetivos de la declaración aprobada es el mantenimiento del empleo. La plantilla de Horse en Valladolid suma 2.281 empleos, a los que hay que añadir el empleo inducido, estimándose que, por cada empleo directo, se generan tres puestos de trabajo indirecto, lo que se traduce en otros 6.843 puestos de trabajo indirectos.

El proyecto tendrá además un enorme impacto tecnológico e innovador contribuyendo de forma decisiva al fortalecimiento de la industria automotriz de Castilla y León y ejerciendo un indiscutible efecto dinamizador sobre otras actividades económicas, con la consiguiente expansión del tejido industrial de Castilla y León.

La declaración de Proyecto Industrial Prioritario figura que se contempla en la Ley de Industria de Castilla y León, permite apoyar y agilizar el desarrollo del plan industrial, activando un régimen de urgencia que reduce los plazos legalmente establecidos para su tramitación a la mitad. Así mismo, en aquellas actuaciones que sean competencia de otras Administraciones Públicas, la Junta de Castilla y León arbitrará los mecanismos de coordinación que sean necesarios con el fin de agilizar su tramitación.

Los objetivos en el ámbito del empleo y las inversiones a realizar, así como la actividad a la que se destinan las mismas, deberán mantenerse en los emplazamientos previstos durante al menos cinco años, desde la finalización del proyecto industrial en el 2028. Se establece un plazo máximo de dos años para el comienzo de las actuaciones

Horse Powertrain Spain S.L, que se constituyó en España en el año 2022, es uno de los principales fabricantes mundiales de sistemas de propulsión híbridos y de combustión interna de bajas emisiones en el sector de la automoción.

Sus instalaciones industriales principales se ubican en Valladolid y Sevilla, siendo Valladolid la sede de su domicilio social y fiscal, y de su principal centro de I+D+i. La filial española forma parte de la red industrial global Horse Powertrain Ltd, que cuenta con cerca de 19.000 empleados repartidos en 17 plantas industriales y cinco centros de I+D+i en 10 países.