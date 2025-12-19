El regalo de Mercadona a sus trabajadores por Navidad: una semana más de vacaciones y una paga extra en 2026

Mercadona reforzará en 2026 su política laboral con una semana más de vacaciones y una gratificación extraordinaria de una mensualidad para el conjunto de su plantilla, integrada por 110.000 trabajadores en España y Portugal. La decisión, aprobada por el Comité de Dirección de la compañía, eleva de 30 a 37 días el periodo anual de descanso y supondrá un impacto económico total de 380 millones de euros, entre la ampliación de vacaciones y el pago adicional previsto para el próximo mes de marzo

La medida alcanzará también a los empleados de Castilla y León, donde Mercadona cuenta con una amplia red de supermercados y centros logísticos. La empresa subraya que el objetivo es seguir consolidando un modelo pionero de conciliación laboral y familiar, basado en empleo estable y de calidad, y en una relación directa con los equipos para detectar y responder a sus necesidades.

Según explica la compañía, la semana extra de vacaciones, que tendrá un coste anual de 100 millones de euros, se incorporará de forma estructural a partir de 2026. A ello se suma una gratificación extraordinaria de 280 millones, equivalente a una mensualidad, que se abonará por segundo año consecutivo y que complementará la retribución variable habitual, que puede alcanzar una o dos mensualidades en función de la antigüedad de cada trabajador

Mercadona vincula estas decisiones a los resultados obtenidos en 2025, ejercicio en el que la compañía incrementó los salarios de toda la plantilla un 8,5 % y registró mejoras en productividad, eficiencia y gestión. La dirección defiende que invertir en las personas no solo mejora la satisfacción interna, sino que tiene un retorno directo en la competitividad y el liderazgo del proyecto empresarial.

Con este nuevo paso, la cadena de supermercados vuelve a situar su política de recursos humanos en el centro de su estrategia, una apuesta que tendrá reflejo directo en miles de trabajadores de Castilla y León y que consolida un modelo laboral poco habitual en el sector de la distribución.