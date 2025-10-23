Los sindicatos convocan una huelga indefinida en Grupo Lince: "La empresa solo impone, pedimos una negociación real"

UGT, CC.OO., CGT y FESIE han convocado una huelga indefinida en Grupo Lince a partir del 10 de noviembre. Los sindicatos solicitan "una negociación real y transparente" con la empresa para renovar su convenio colectivo que caducó en 2024. La protesta exige la actualización de las tablas salariales, una reducción de jornada y que se compensen los desplazamientos.

Además de la huelga se ha anunciado un calendario de movilizaciones para los próximos días. Este jueves se manifestarán frente a la sede del SERLA en Valladolid y el viernes por la tarde se concentrarán en la plaza Colón de la capital vallisoletana.

CC.OO. acusa a Grupo Lince de "estar pagando por debajo del mínimo que marca la Ley". También de trabajar 48 horas semanales y no compensar ni los festivos ni las horas nocturnas. Esta empresa tiene 450 empleados, un 94% de ellos son personas con discapacidad física o intelectual. Tampoco se estaría respetando el derecho a la desconexión digital de los empleados.

Para Óscar Ferrero, secretario de Negociación Colectiva, Salud Laboral y Medio Ambiente de CC.OO. Castilla y León, “no se puede sostener un modelo que se apoya en la imagen social de la discapacidad mientras no respeta los derechos de las personas trabajadoras”.

En un comunicado conjunto de todos los sindicatos con representación en Grupo Lince acusan a la dirección de la empresa de "no tener buena fe cuando se sienta a negociar". Consideran que "solo impone" y que no se ha movido de su posición inicial en ningún momento.

También denuncian presiones de la dirección a los trabajadores de cara a la huelga indefinida que comenzará el 10 de noviembre si no hay avances sustanciales. "La empresa se está dirigiendo a la plantilla mediante correos intentando desmovilizar y coaccionar para que no acudan a las concentraciones o movilizaciones".

Los representantes sindicales critican que Grupo Lince se niegue a avanzar en las negociaciones cuando la empresa ha registrado una facturación de 1,5 millones de euros en los últimos 5 años.

Piden la colaboración de la Junta de Castilla y León para solucionar este conflicto laboral por ser administración y cliente del centro especial de empleo más grande de la comunidad autónoma.