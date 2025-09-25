La carrera solidaria de la Fundación Eurocaja Rural recaudará fondos para ELA Castilla y León

Presentación de la carrera solidaria contra la ELA de la Fundación Eurocaja Rural

La carrera solidaria contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) de la Fundación Eurocaja Rural recaudará fondos para distintas entidades que trabajan en la atención de personas afectadas por esta enfermedad, entre ellas la asociación de Castilla y León.

Tendrá lugar el próximo domingo, 5 de octubre, en Toledo. El año pasado, la cita logró reunir a más de 4.500 participantes y recaudar más de 86.700 euros. Un evento que conjuga el deporte y la solidaridad en una jornada que trata de sensibilizar sobre esta enfermedad e impulsar la investigación y la atención a las personas afectadas y sus familias.

La presentación oficial de la carrera ha tenido lugar este jueves en los Servicios Centrales de Eurocaja Rural en Toledo, donde han participado representantes de las entidades beneficiarias, instituciones públicas, patrocinadores y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Todos ellos han coincidido en su respaldo a una iniciativa que, cada año, moviliza a miles de personas alrededor de un objetivo común, visibilizar a la ELA y contribuir a la mejora de la calidad de vida de aquellos que la sufren.

El 100% de lo recaudado se destinará a 8 asociaciones, entre las que está ELA Castilla y León, además de ELA CLM-Adelante; ADELA Madrid; ELA Región de Murcia, ADELA Comunidad Valenciana; CanELA (Cantabria); y VencELA (La Rioja).

En nombre de todas ellas ha intervenido el presidente de CanELA y de la Confederación Española de Entidades de ELA (ConELA), Fernando Martín, quien ha destacado que "es una realidad afirmar que cada paso que damos cuenta para visibilizar un problema como es la ELA".

En este sentido, se ha mostrado agradecido con esta iniciativa que sirve para visibilizar "algo que hace pocos años era una realidad invisible y a día de hoy está en las calles, está en los medios de comunicación y está en la sociedad".

El presidente de la Fundación Eurocaja Rural, Javier López Martín, ha incidido en que la carrera "no solo es deporte", sino que representa el "compromiso sostenido con las personas, la ciencia y el territorio".

En este sentido, ha trasladado su reconocimiento a las entidades beneficiarias "por estar cada día al lado de los pacientes y sus familias, impulsando proyectos que mejoran la calidad de vida y acercando la innovación a las personas".

Todo ello desde "atención domiciliaria a apoyo psicológico, fisioterapia, formación a cuidadores, logopedia, etc".

La carrera tendrá lugar el próximo 5 de octubre de forma presencial en Toledo y de manera virtual entre el 25 de septiembre y el 13 de octubre, permitiendo que participe cualquier persona desde toda España usando el hashtag #CarreraSolidariaFundaciónECR en las redes sociales.

Por cada publicación que se comparta, la Fundación Eurocaja Rural añadirá un euro adicional a la recaudación final, incentivando la difusión del mensaje solidario y la implicación digital.

En la parte presencial, se tratará de un recorrido urbano, inclusivo y accesible, con modalidades competitivas de 10 y 5 kilómetros. También una marcha popular no competitiva y carreras infantiles divididas por edades.

La salida y meta estarán situadas en la sede social de Eurocaja rural, en la calle Méjico de Toledo. La participación está abierta a cualquier persona sin límite de edad, ya sean deportistas profesionales, corredores populares, amateurs o público en general que quiera correr contra la ELA en familia o con amigos.

Antes del inicio de la carrera, tendrá lugar la tradicional marcha simbólica contra la ELA, en la que participarán personas con la enfermedad, familiares y representantes de las entidades beneficiarias, además de trabajadores de Eurocaja rural y su Fundación, así como de las administraciones públicas.

Para participar en la carrera hay que inscribirse en la web https://fundacioneurocajarural.es/. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 1 de octubre y el precio es de 10 euros para las modalidades infantiles y 12 para el resto.

El Doral Cero estará habilitado hasta el 13 de octubre y los particulares y empresas pueden aportar lo que consideren.