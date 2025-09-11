Caja Rural de Soria donarán el 20% de las pólizas de seguro que vendan este jueves a proyectos sociales

Caja Rural de Soria y todas las entidades del Grupo Caja Rural donarán el 20% de las pólizas de seguro que se vendan durante este jueves a proyectos sociales en favor de las personas más necesitadas.

Es la iniciativa que se enmarca dentro del Día Solidario de estas entidades, entre ellas la soriana y la burgalesa, que han celebrado hoy y que ha reunido también al equipo ciclista Caja Rural-Seguros RGA.

De esta forma, quieren reafirmar su compromiso con la "mejora de la vida de las personas en situaciones de vulnerabilidad".

El Día Solidario se trata ya de una cita consolidada dentro del calendario del Grupo, que trabaja junto a asociaciones y organizaciones locales para garantizar que las ayudas llegan de forma directa a quienes más las necesitan.

De esta manera, impulsan un modelo de redistribución que impulsa la solidaridad comunitaria y la participación activa de voluntarios en todo el territorio.

Una cita que igualmente refleja el compromiso del Grupo Caja Rural y su equipo ciclista, quienes entienden la solidaridad como un "pilar esencial para construir un entorno más justo y cercano".

Desde la puesta en marcha, la iniciativa ha canalizado varios miles de euros a proyectos sociales y ha consolidado al equipo ciclista como "el más solidario del pelotón", convirtiendo así la solidaridad en un "auténtico sello de identidad del Grupo Caja Rural", según han subrayado.

Con la celebración de esta nueva edición, el Grupo reitera que el apoyo a los más desfavorecidos seguirá siendo uno de los pilares fundamentales de su actividad.