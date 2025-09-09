Alertan de la saturación de la red eléctrica y piden inversiones urgentes: "Es una situación crítica"

CEOE Castilla y León ha informado, a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León que la publicación de los mapas de capacidad de la red de distribución eléctrica muestra una situación crítica porque el 83,4% de los nudos de la red “están saturados”.

Esto, según CEOE “impide conectar nueva demanda eléctrica en la mayoría del territorio nacional” tras la información difundida por la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) que “supone un hito de transparencia y pone de manifiesto la necesidad urgente de reforzar y digitalizar la red de distribución”.

Especialmente en zonas de “alta demanda industrial y residencial”, añaden en el comunicado en una “saturación que refleja el fuerte crecimiento de solicitudes de conexión” impulsado por la “electrificación de la economía y el desarrollo de nuevos agentes energéticos”.

Según CEOE Castilla y León “sin una red robusta y preparada, no será posible conectar a la industria, la vivienda, el almacenamiento o la movilidad eléctrica” lo que “limita el potencial de las energías renovables y frena el crecimiento económico y la competitividad de Castilla y León y España”.

La Confederación empresarial reclama a los reguladores “un modelo retributivo coherente y estable”, que “asegure la recuperación de las inversiones y atraiga capital para reforzar los puntos de acceso más saturados”. Además, “urge una planificación ágil que permita liberar capacidad y evitar cuellos de botella que comprometan la transición energética”.

Asimismo, CEOE Castilla y León entiende que las propuestas regulatorias presentadas por la CNMC en julio, que fijan una tasa de retribución del 6,46% para el periodo 2026-2031, son “insuficientes para incentivar las inversiones necesarias”.

“Es imprescindible elevar los límites actuales de inversión y establecer incentivos que prioricen la eficiencia y la electrificación en los territorios más afectados”, añaden.

La publicación de estos mapas, que por primera vez ofrecen información homogénea sobre la capacidad de cada nudo de la red, debe ser el punto de partida para una reforma estructural que garantice el acceso equitativo a la energía y el desarrollo sostenible de nuestras comunidades.