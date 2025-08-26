La nueva alianza empresarial en Castilla y León que permitirá recargar el coche mientras se hace la compra

Una nueva alianza empresarial permitirá recargar vehículos eléctricos mientras se hace la compra. Alimerka e Iberdrola se han unido mediante un acuerdo de colaboración para la instalación de 15 puntos de recarga en tiendas de la cadena de distribución en Castilla y León.

Los puntos dispondrán de distintas potencias, para adaptarse a las diferentes necesidades de los usuarios. Los clientes del supermercado podrán recargar desde 100 kilómetros en únicamente tres minutos o permanecer hasta 45 minutos en el punto de recarga para quienes quieran reponer al completo sus baterías.

Para abastecerlos se usará energía 100% verde que proviene de fuentes renovables con certificado de garantías de origen (GdOs). Esto refuerza la independencia de los combustibles fósiles y, por ende, reduce el impacto en el entorno.

A través del acuerdo, Iberdrola mantiene su compromiso por acelerar su estrategia de transición de la movilidad hacia un sistema que sea libre de emisiones y su plan de movilidad sostenible.

Cabe recordar que fue pionero cuando se puso en marcha en 2016. El proyecto contempla la instalación de 100.000 cargadores eléctricos hasta este año en empresas, hogares y vía pública. El objetivo es contar con al menos una estación de recarga rápida cada menos de 50 kilómetros.

“Para Alimerka, esta iniciativa supone un paso más en nuestro compromiso con la movilidad sostenible y con nuestros clientes, ya que mediante este acuerdo vamos a poder disponer de muchos más puntos de recarga para vehículos eléctricos en nuestros supermercados, ofreciendo un servicio muy práctico y mejorando así su experiencia de compra”, ha afirmado Paula Díaz-Caneja Gutiérrez, responsable de Medio ambiente de Alimerka.

“Este acuerdo refuerza la estrategia de movilidad eléctrica de Iberdrola y evidencia la necesidad de colaboración de todos los agentes implicados en el camino hacia la electrificación y hacia la eficiencia económica y hacia la mejora de la calidad del aire de nuestras ciudades y municipios. El grupo Alimerka es un claro aliado para avanzar en la puesta en marcha de puntos de recarga en lugares donde los usuarios acuden en su día a día para que puedan realizar sus recargas mientras realizan sus compras o mientras trabajan”, ha apuntado el director de Iberdrola Clientes España, David Martínez.

“Gracias a acuerdos como este, seguimos avanzando en nuestro objetivo de asegurar que la infraestructura de recarga esté donde realmente se necesita. Facilitar que las personas puedan recargar rápidamente su vehículo eléctrico mientras hacen la compra es un ejemplo claro de cómo descarbonizar la movilidad ofrece soluciones sencillas, accesibles y al alcance de cualquiera”, ha resaltado el director general de Iberdrola | bp pulse, Pablo Pirles.