Llega la vuelta al cole con Alcampo: grandes descuentos en más de 700 productos en los supermercados de CyL

Alcampo ha puesto en marcha su campaña anual de Vuelta al Cole 2025 bajo el lema 'Vuelta al cole ¡A precios bajos!' vigente hasta el próximo 17 de septiembre, en buena parte de sus supermercados y tienda online.

La campaña está pensada para cubrir todas las necesidades de compra y que incluye cerca de 750 referencias de su marca Auchan. Dentro del surtido de productos, se suma una nueva gama de cuadernos y novedades en otros puntos de su surtido, en las gamas de colorear, escritura y accesorios escolares, además de todos los nuevos diseños de mochilas.

Del mismo modo, incluye más de 180 artículos fabricados con material reciclado, de los cuales 7 pertenecen a su marca, así como más de 560 referencias elaboradas bajo certificaciones FSC o PEFC, entre ellas más de 180 de su marca.

En la misma línea, la campaña incorpora más de 160 productos de su marca sin blíster. En paralelo, Alcampo también celebra por cuarto año consecutivo su campaña solidaria de recogida de material escolar, una iniciativa que "busca reducir la brecha educativa y apoyar a familias en situación de vulnerabilidad".

Una iniciativa que se está llevando a cabo en 69 tiendas repartidas por todo el territorio nacional, entre ellas el hipermercado de Alcampo en Burgos y en Aranda de Duero.