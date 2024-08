Sébastien Guigues ( Renault España): “Estamos a las puertas de tener una fábrica en Valladolid más fuerte que nunca”

“Estamos a las puertas de tener una fábrica de Valladolid más fuerte que nunca, aunque siempre ha sido fuerte”. Con estas palabras, el director general de Renault España, Sébastien Guigues, resume el momento que vive las factorías del grupo de automoción en Castilla y León y el optimismo sobre el futuro. Según remarcó, 2025 será un “buen año” para la fábrica vallisoletana con la producción de dos de los modelos situados en el segmento más vendido en España, el Renault Symbioz y el nuevo Captur un coche fabricado en Valladolid, y con la implementación de nuevas tecnologías como el microhíbrido. “Y si no es el que viene será el siguiente, pero estamos a las puertas de tener la fábrica de Valladolid más fuerte que nunca”, remarcó.

Guigues auguró que el Renault Symbioz E-Tech full hybrid, un modelo “familiar”, “elegante”, de “fuerte personalidad” y “generoso en el interior”, será uno de los tres coches de la marca más vendidos. No obstante, y ante la posible colisión en el mercado con otro modelo de la marca como es el Captur, señaló que “no será un problema siempre que cada uno haga su trabajo, se sepa detectar las necesidades del cliente y responderlas”. En este sentido, el Symbioz es un vehículo más polivalente en los canales de clientes particulares y empresas, mientras que el Captur es atractivo para particulares y alquiler, pero menos para empresas. El primero, puede ser interesante para familias con hijos adolescentes, que requieren más espacio o para aquellas que están acostumbradas al segmento C y no les apetece volver al B, mientras que el segundo puede responder a un perfil de padres con niños pequeños o como un segundo coche familiar. “No es un problema, pero si lo fuera sería un problema de ricos, que son más agradables”, señaló el directivo de Renault.

Las buenas perspectivas para Valladolid no acaban ahí, Sébastien Guigues aseguró que la llegada de la multinacional Aramco al capital de Horse, la empresa de fabricación de motores con planta en la ciudad participada al 50 por ciento por Renault, “es una gran oportunidad” para la compañía ya que se trata de la sociedad más capitalizada del mundo y “un portaviones tecnológico” con la que “se pueden hacer muchas cosas”, especialmente en materia como combustibles sintéticos o hidrógeno. “Es una de las empresas más potentes del mundo y ha venido a saludar a una empresa que hace seis meses no existía”, remarcó.

Sébastien Guigues, director general de Renault España, junto al icónico modelo Captur Juan Lázaro ICAL

El Symbioz E-Tech full hybrid de 154 CV fabricado en Valladolid ocupará su espacio entre los vehículos híbridos del segmento C, el más exitoso en España, con tres acabados: el techno, el esprit Alpine y el Iconic, que están ya a la venta y cuyas primeras entregas se producirán a finales de agosto. Después del verano verá la luz ya la versión evolution y para el año que viene está previsto añadir a la gama una oferta de motores gasolina microhíbridos. Su lanzamiento completa la estrategia marcada por la Renaulution, que lanzó en 2021 el consejero delegado de la marca, Luca De Meo y que tenía como uno de sus objetivos el impulso al segmento C de vehículos que es el más importante en Europa con el 39 por ciento de las ventas. Así la gama queda definida en cinco modelos: el Arkana, el Megane E-Tech 100% eléctrico, el Austral, el Scenic E-Tech 100% eléctrico y el propio, Symbioz.

Una navaja suiza

Definido como una “navaja suiza” por sus dimensiones compactas (4,41 metros), su polivalencia derivada de la gran habitabilidad interior y su coste de uso optimizado, el Symbioz completa la oferta del polo de hibridación de Renault, que se asienta en Castilla y León y que pone en el mercado otros cuatro modelos: el Austral, el Space y el Rafale, en Palencia y el Captur en Valladolid, que completan la gama.

Compacto por fuera, Symbioz es generoso por dentro, gracias a su banqueta trasera deslizante en 16 cm, el volumen de carga puede variar entre los 492 y los 624 litros y alcanzar los 1.582 litros con la banqueta trasera abatida, que otorga una longitud de carga de hasta 1,68 metros, lo que le sitúa entre los mayores de su categoría. Todo ello mientras mantiene la compacidad y la agilidad, lo que es la combinación ideal de versatilidad, tráfico urbano y vida familiar.

Symbioz está equipado con la última tecnología de Renault. Cuenta con el sistema multimedia openR link con Google integrado, que da acceso a más de 50 aplicaciones incorporadas en Valladolid y que simplifican la vida a bordo y garantizan una experiencia tan intuitiva como utilizar un dispositivo móvil. Asimismo, cuenta con el techo panorámico Solarbay, que se vuelve opaco por segmentos a deseo de sus ocupantes.

Seguridad activa y pasiva

Esta nueva apuesta de Renault cuenta con altos niveles de seguridad activa y pasiva y está equipado con hasta 29 ayudas a la conducción, incluida la frenada de emergencia marcha atrás o el sistema Active Driver Assist, que ofrece una conducción autónoma de nivel 2 y un sistema de conducción híbrida predictiva que optimiza la eficiencia maximizando el uso de la energía eléctrica.

Gracias a su bajo peso (menos de 1.500 kilogramos), a su diseño aerodinámico (una altura de 1,57 metros), el consumo de combustible se sitúa en 4,7 litros a los cien kilómetros y las emisiones de CO2 en 105 gramos por kilómetro, lo que implica una autonomía de hasta mil kilómetros.

Symbioz está equipado con una suspensión pseudo-MacPherson en el eje delantero y un eje trasero semirrígido. El ajuste esfuerzo-velocidad de los amortiguadores y la geometría de la suspensión garantizan el control de los movimientos de la carrocería. La dirección asistida calibrada garantiza también una respuesta rápida. Para un aspecto de alta gama en consonancia con su refinado interior, el acabado iconic equipa llantas específicas con neumáticos de 19 pulgadas. Todas estas características contribuyen a una conducción más placentera y a un al placer de conducción y una sensación de confort a bordo. La polivalencia del vehículo se debe también al sistema opcional Extended Grip, que mejora la tracción en ciertos escenarios. Dependiendo de las condiciones de conducción se pueden activar dos modos específicos: nieve y todoterreno. Esto se complementa con una altura libre al suelo de 169 mm que permite al conductor adentrarse en ciertos caminos y pistas.

Los precios del nuevo vehículo oscilan entre los 32.026 de la versión Techno; los 33.466 de la esprit Alpine y los 34.906 de la Iconic con el descuento aplicado.