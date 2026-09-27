Confirmado por la Junta: 25 millones para 22 proyectos empresariales y la creación de más de 4.000 empleos

La Comisión Delegada del Gobierno de la Junta de Castilla y León ha autorizado la formalización de un préstamo de 25 millones de euros entre el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL) y Sodical Inversión SCR.

Una importante suma de capital público-privado que llega con el aval directo del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

El objetivo de este movimiento financiero es insuflar aire fresco a una nueva etapa del Plan de Crecimiento Innovador, pensado para que las pymes y empresas de mediano tamaño (midcaps) de la tierra puedan dar el salto y ganar músculo.

Con esta remesa de 25 millones sobre la mesa, la Administración autonómica prevé dar impulso a 22 proyectos de expansión corporativa.

No se trata solo de la ayuda directa: las previsiones apuntan a que estas operaciones actuarán como un potente imán privado capaz de movilizar hasta 177 millones de euros de inversión inducida.

Un motor de actividad económica que permitirá blindar o crear de cero más de 4.000 puestos de trabajo en la región castellano y leonesa, poniendo especial mimo en afianzar proyectos y mano de obra en los pueblos y el entorno rural.

Para repartir el pastel, las bases del programa marcan unas reglas de juego muy claras.

La mitad de la tarta financiera irá a parar sí o sí a pequeñas y medianas empresas, mientras que un 10 % del fondo se reservará en exclusiva para iniciativas comprometidas con el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.

Las cuantías para los proyectos oscilarán desde los 200.000 euros para los planes más modestos hasta un techo de 12,5 millones, si bien la horquilla habitual rondará como máximo los 5 millones por empresa.

Como requisito clave, las compañías receptoras deberán comprometerse a incrementar sus plantillas en al menos un 5 % en un plazo de cuatro años.

Este programa acumula un bagaje sobresaliente desde su puesta en marcha en 2017 por la Consejería de Economía y Hacienda.

En este periodo, las alianzas entre el ICECYL y el Banco Europeo de Inversiones han alcanzado los 285 millones de euros, permitiendo financiar 111 planes de crecimiento corporativo en Castilla y León.

Esta estrategia global ha movilizado hasta la fecha 767,3 millones de euros en inversión inducida y ha consolidado o creado 18.252 empleos en la Comunidad.