Los agricultores coinciden: las ayudas por los incendios deben "ampliar los ámbitos y calcularse en base al daño real"

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha presentado alegaciones al proyecto del Real Decreto de ayudas a las explotaciones agrarias afectadas por los incendios de 2026.

Lo ha hecho a través de Unión de Uniones y ha criticado que las ayudas estén vinculadas con la posesión de póliza de seguro agrario y que no se hayan calculado en base al daño real que el fuego ha causado en las explotaciones.

Desde UCCL han valorado que el Gobierno ponga en marcha las ayudas, pero han matizado que, al ser una situación extraordinaria, la base en la que se sustentan es "equivocada y confunde dos finalidades diferentes".

En este sentido, han explicado que mientras aceptan que el incremento de la ayuda pueda reservarse a quienes habían contratado un seguro, estiman que la subvención extraordinaria a compensar los daños por emergencia "no debería depender exclusivamente" de ello.

La organización ha reivindicado que esta cuestión es "especialmente relevante" en las zonas afectadas por los fuegos de este verano, donde hay explotaciones agrícolas, ganaderas, apícolas y forestales con "daños efectivos que pueden no quedar cubiertos" por el sistema que aparece en la norma de ayudas.

UCCL ha recordado que, en muchos casos, la contratación "es baja porque el seguro no resulta atractivo".

"El seguro no se adapta a nuestras necesidades y en algunos casos es caro y con coberturas deficientes", han manifestado para argumentar que "no es una cuestión de que no queramos asegurar".

Por todo ello, UCCL ha reclamado ampliar el ámbito de las ayudas y que se calculen en función del daño real acreditado, siendo la referencia los costes oficiales y actualizados de reposición o reparación.

También solicitan asegurar una dotación presupuestaria "suficiente" para evitar que se produzcan reducciones proporcionales.

Asimismo, han denunciado que se han identificado también otros temas que "no se han tratado con exhaustividad" y por ello han presentado alegaciones a las mismas.

Entre ellas, han situado la "importancia de extender las ayudas más allá del 7 de septiembre" porque esta medida "corre el riesgo de dejar fuera todos los posibles daños que puedan causar incendios hasta finales de año".

También se ha solicitado que revisen el presupuesto de los importes para que "se acerquen más a los daños reales" y que, de esta manera, se tenga en cuenta "algunas áreas como el caprino de carne y leche, bovino y ovino de leche, avicultura de puesta o apicultura trashumante".

"Son muchas las cuestiones que este RD se deja sin abordar y esperamos que el equipo de Planas incorpore las enmiendas que les presentamos porque si no estas ayudas se van a quedar más que cojas", han zanjado desde la organización.