Los agricultores advierten sobr el discurso del campo de Von der Leyen: “Es para volver a sacar los tractores a la calle”

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha vuelto de Bruselas con más dudas que certezas sobre el futuro de la agricultura europea. La organización considera que el discurso pronunciado esta semana por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no ha respondido a las principales demandas que el campo trasladó durante las movilizaciones de 2024.

UCCL, que participó los días 9 y 10 de septiembre en distintas reuniones en Bruselas a través de Unión de Uniones, sostiene que los próximos meses serán determinantes para decidir el futuro de la Política Agraria Común (PAC), su financiación y las condiciones en las que agricultores y ganaderos afrontarán la próxima década.

“Nos fuimos a Bruselas preocupados y, después de escuchar a la presidenta de la Comisión, estamos todavía más preocupados”, señala la organización agraria.

Pero UCCL ya contempla la posibilidad de volver a movilizarse. “Esto, para lo que se está proponiendo, es para volver a sacar los tractores a la calle”, apunta la organización, que asegura estar estudiando posibles movilizaciones.

Durante su visita, representantes de UCCL mantuvieron encuentros con miembros del Parlamento Europeo, la Comisión Europea y la Representación Permanente de España ante la Unión Europea. En esas reuniones trasladaron un documento en el que repasaban los principales problemas del sector y planteaban ocho compromisos concretos para avanzar en las cuestiones que afectan a agricultores y ganaderos.

Entre ellas figuran la rentabilidad de las explotaciones, los desequilibrios en la cadena alimentaria, la burocracia, la falta de relevo generacional y la competencia de productos importados que, según la organización, no están sometidos a las mismas exigencias que las producciones europeas.

“Todo se queda en humo”

La organización considera que buena parte de las cuestiones que se pusieron sobre la mesa después de las protestas agrarias de 2024 siguen pendientes. UCCL recuerda que entonces las instituciones europeas reconocieron problemas como la falta de rentabilidad, el exceso de burocracia o la posición de debilidad de los productores dentro de la cadena alimentaria.

“Tras las tractoradas se nos dijo que iba a haber diálogo con el sector para alcanzar los objetivos anunciados en el documento estratégico de la Comisión. Todo muy bonito, pero cuando llega el momento de hablar de presupuesto, de PAC, de precios y de cláusulas espejo comerciales, todo se queda en humo”, denuncia la organización.

UCCL reconoce algunos avances en materia de simplificación administrativa y regulación de la cadena alimentaria, aunque considera que esas medidas todavía no se han traducido en una mejora de la renta de los agricultores y ganaderos.

El futuro presupuesto europeo será uno de los principales campos de batalla. Según trasladaron a UCCL representantes de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural y de la Representación Permanente de España ante la UE, una parte importante de las decisiones se concretará también en los Estados miembros y en la elaboración de sus futuros planes. En este proceso tendrán especial peso los ministerios responsables de Hacienda.

Agua y cambio climático

El discurso de Von der Leyen sí incluyó varias medidas relacionadas con el agua y la adaptación de la agricultura al cambio climático. Entre ellas, una nueva iniciativa europea sobre el agua, una alianza de seguros climáticos, mejoras en la gestión de riesgos y un futuro marco de resiliencia frente al cambio climático.

UCCL considera que estas cuestiones son necesarias ante el impacto que las sequías, las inundaciones, los incendios y las temperaturas extremas están teniendo sobre las explotaciones agrarias.

Sin embargo, la organización echa en falta respuestas concretas sobre el futuro de la PAC, su financiación y la rentabilidad de las explotaciones. También reclama avances en el funcionamiento de la cadena alimentaria, el relevo generacional y las condiciones de competencia frente a las importaciones.

Para UCCL, la agricultura quedó vinculada en buena medida en el discurso europeo a la adaptación al cambio climático y a la seguridad hídrica, mientras que otras de las reivindicaciones planteadas por el sector continúan abiertas.

La organización asegura que seguirá manteniendo su interlocución con las instituciones europeas y con el Gobierno español, a través de Unión de Uniones, durante los próximos meses.

Su objetivo será introducir enmiendas concretas en los reglamentos para defender una PAC común y con financiación suficiente, mejorar la rentabilidad de los profesionales del campo y garantizar unas condiciones comerciales que considera más justas.