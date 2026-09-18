El campo anuncia movilizaciones en toda España por el precio del gasóleo: “Es una situación límite”

Las tres principales organizaciones profesionales agrarias de España, Asaja, COAG y UPA, han anunciado este viernes la convocatoria de movilizaciones en todo el territorio nacional contra el fuerte incremento del precio del gasóleo agrícola.

Según sus datos, se ha encarecido más de un 45 % desde el inicio de la crisis de Oriente Medio. Las organizaciones concretarán en los próximos días el calendario y las características de las protestas.

En un comunicado conjunto, las organizaciones advierten de que “el campo no puede esperar más” y denuncian que el aumento del precio de los combustibles, imprescindibles para las labores agrícolas y ganaderas, ha situado a numerosas explotaciones en una situación límite.

Asaja, COAG y UPA sostienen que, desde el inicio de la guerra en Irán y con especial intensidad durante los últimos meses, el incremento del precio de los combustibles y los fertilizantes ha elevado de forma significativa los costes de producción y ha reducido la rentabilidad de agricultores y ganaderos de distintos territorios y sectores.

Las organizaciones citan datos recientes del Ministerio de Agricultura según los cuales el gasóleo agrícola alcanzó los 1,649 euros por litro el pasado 7 de septiembre, un 48 % más que un año antes. La subida se produce, además, en plena campaña de siembras, vendimia y maíz y a pocas semanas del inicio de la campaña de la aceituna.

Uno de los principales motivos de preocupación del sector es que el 30 de septiembre finaliza la actual ayuda a la compra de gasóleo agrícola. Asaja, COAG y UPA critican que, a menos de dos semanas de esa fecha, las Administraciones todavía no hayan concretado una alternativa.

“El sector se encamina a afrontar el otoño sin ningún respaldo”, advierten las organizaciones, que reclaman respuestas inmediatas a las distintas Administraciones para hacer frente al incremento de los costes.

La situación afecta especialmente a las explotaciones que afrontan en estas semanas importantes trabajos agrícolas y que dependen del combustible para el funcionamiento de tractores y otra maquinaria.

El Gobierno estudia nuevas medidas

Por su parte, el ministro de Agricultura, Luis Planas, aseguró el pasado miércoles que el Gobierno está estudiando nuevas medidas de apoyo para compensar a agricultores, ganaderos y pescadores por el incremento del precio del gasóleo.

Planas explicó que el Ejecutivo está “reflexionando” sobre la adopción de medidas adicionales a las ya aprobadas en los últimos meses, entre ellas las destinadas a compensar el aumento del coste de los fertilizantes.

Según el ministro, el Consejo de Ministros tomará una decisión en las próximas semanas. Planas también recordó que cualquier nuevo subsidio tendría que contar con la autorización de la Comisión Europea al tratarse de una ayuda de Estado.

En este sentido, señaló que la normativa europea establece como límite que la compensación pueda alcanzar hasta el 70 % del incremento producido en el precio.

Mientras el Gobierno estudia estas medidas, las organizaciones agrarias preparan nuevas movilizaciones para reclamar una respuesta ante el encarecimiento del combustible y el impacto que está teniendo sobre los costes de producción del sector.