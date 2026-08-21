Entra en vigor: la Junta convoca ayudas de dos millones para fomentar la cría y conservación de las razas autóctonas

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ha publicado la convocatoria de las ayudas destinadas al fomento de la cría e inscripción de ejemplares de razas puras de Castilla y León en los libros genealógicos para este año 2026.

Se trata de una línea de apoyo dotada con dos millones de euros financiados íntegramente con fondos propios de la Consejería.

La defensa de la pureza racial y genética de las razas ganaderas de Castilla y León es una de las prioridades de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental para esta legislatura.

Estas ayudas tienen como objetivo favorecer la conservación, selección, mejora y expansión de las razas autóctonas de Castilla y León, contribuyendo al incremento de sus censos ganaderos, a la incorporación de nuevos efectivos en explotaciones de la Comunidad y a la mejora genética de la cabaña ganadera.

Con esta iniciativa, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental refuerza su compromiso con la ganadería de Castilla y León y el conjunto de España y con la preservación del patrimonio ganadero autóctono.

Un recurso estratégico para el mantenimiento de la actividad económica en el medio rural, la conservación de sistemas productivos rentables y la fijación de población en el territorio.

Los beneficiarios de esta línea de ayudas son los ganaderos dedicados a la cría de razas autóctonas de Castilla y León.

La dotación económica de esta convocatoria da cumplimiento a uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno autonómico para impulsar la viabilidad y el futuro de las explotaciones ganaderas ligadas a las razas rústicas de la Comunidad.

La medida se enmarca en la estrategia de apoyo al sector ganadero de Castilla y León y busca garantizar el relevo generacional, mejorar la competitividad y rentabilidad de las explotaciones y asegurar la conservación de unos recursos genéticos de gran valor económico, ambiental y patrimonial para la Comunidad.