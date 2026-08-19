Castilla y León, que produce la mitad de la patata en España, controlará que los agricultores cobren precios justos

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, presenta un estudio de los costes de producción del cultivo de patata en Castilla y León. Paula Zié de Frutos Ical

La Junta de Castilla y León ha iniciado el proceso para reforzar los controles que aseguren unos precios justos para los cultivadores de patata en la Comunidad, garantizando que cobren por encima de los costes de producción y cumpliendo así con la Ley de Cadena Alimentaria.

Para ello, el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha presentado este miércoles, 19 de agosto, en Bercero (Valladolid) el 'Estudio de los costes de producción del cultivo de patata en Castilla y León', elaborado por la Universidad de Valladolid (UVa).

Un informe que servirá para que haya "transparencia en el sector". "Ese estudio se va a publicar y ahí van a trabajar nuestros controles, nuestros funcionarios, para que se cumpla la cadena alimentaria", ha incidido Pino.

En este sentido, ha explicado que en la campaña actual hay unas 16.600 hectáreas sembradas con patata en Castilla y León, con una estimación de producción de unas 800.000 toneladas, lo que representa casi la mitad de la producción nacional.

Precisamente, ha subrayado que este año hay 3.000 hectáreas menos cultivadas que el año pasado, debido "principalmente por esos costes tan elevados que tenemos y esa incertidumbre a la hora de vender nuestras producciones".

El coste medio por hectárea en Castilla y León es de alrededor de los 8.000 euros y de 18 céntimos por kilo producido. Con estas cifras, el consejero quiere que los agricultores puedan después buscar una mayor rentabilidad, cobrando siempre por encima de los costes productivos, tal y como marca la ley.

El estudio pretende fijar estas cifras y servirá para reforzar los controles de la Junta. "Es algo que lleva demandando el sector desde hace tiempo, comenzamos con el de la patata y esperamos perfeccionar estos estudios", ha añadido.

Crítica a los supermercados

Por otro lado, el responsable del área de Agricultura en la Junta ha criticado que en estas fechas, en plena campaña de la patata en Castilla y León, haya supermercados que "traigan producto de fuera", hasta el punto de que lo ha tildado de "desfachatez y poca vergüenza".

"Nosotros tenemos patata de mucha calidad, queremos y pretendemos alargar la campaña y que se ofrezca a los supermercados más allá de septiembre y octubre", ha incidido.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, presenta un estudio de los costes de producción del cultivo de patata en Castilla y León. Leticia Pérez Ical

Asimismo, ha hecho un llamamiento a los consumidores para que se fijen en el etiquetado y busquen el origen nacional. "Buscamos un sector rentable y para que haya rentabilidad tenemos que controlar que se cumpla la Ley de Cadena Alimentaria, para eso hemos presentado este estudio", ha insistido.