La leche se desploma en Castilla y León: cierran 17 granjas durante el último año y el precio cae un 15%

Una granja de vacas en una imagen de archivo. EFE

El sector del vacuno de leche atraviesa una situación crítica en Castilla y León. El precio que reciben los ganaderos por la leche continúa a la baja mientras los costes de producción siguen aumentando.

En junio, el litro de leche de vaca se pagó en Castilla y León a una media de 0,475 euros, un 6% menos que en el mismo mes del año anterior y un 15,3% durante el primer semestre de este año.

La caída de los precios llega acompañada de otro dato que preocupa especialmente al sector: Castilla y León perdió 17 ganaderos de vacuno de leche durante el último año.

La organización agraria UCCL alerta de que la situación vuelve a poner en riesgo la continuidad de muchas explotaciones ganaderas de la Comunidad.

Seis meses de caída del precio

Los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación reflejan una tendencia descendente en el precio de la leche desde finales de 2025.

En el conjunto de España, el precio medio se situó en junio en 0,469 euros por litro. Desde diciembre del pasado año, el precio ha bajado todos los meses.

La caída acumulada durante este periodo ronda el 14%.

En Castilla y León, el descenso registrado en junio respecto a mayo fue del 1,3%. Pero la comparación interanual muestra una bajada mucho más significativa, del 6%.

Para UCCL, esta evolución supone un nuevo golpe para las explotaciones de leche de la Comunidad.

El problema no está solo en el precio de la leche. Los ganaderos también afrontan una subida de los costes de producción.

El gasóleo se encuentra actualmente alrededor de un 40% más caro que en enero.

Los precios de los forrajes y la paja han llegado a aumentar hasta un 35% en determinados territorios. A esto se suma también la tendencia al alza de los piensos.

Además, el sector está sufriendo una caída en el precio de la carne de vacuno y de los terneros frisones. Las cotizaciones se encuentran alrededor de un 15% por debajo de las registradas a comienzos de año.

El resultado es una reducción importante de los ingresos de las explotaciones.

La evolución del número de ganaderos también refleja la pérdida de actividad en el sector.

En junio de 2026 entregaron leche en España 8.513 ganaderos de vacuno, casi un 6% menos que un año antes.

Los datos estatales muestran, además, que durante los seis primeros meses de 2026 dejaron su actividad 17 ganaderos, hasta situar en 589 el número de productores con entregas en el mes de junio, según los datos aportados por UCCL.

Cada cierre supone algo más que la desaparición de una explotación.

Desde el sector recuerdan que el cierre de una granja supone también perder actividad económica en el medio rural y afecta al conjunto de servicios y negocios que dependen de la ganadería.

“El ganadero es quien absorbe los costes”

UCCL denuncia que mientras el precio que recibe el productor continúa bajando, el precio de la leche en los supermercados se ha mantenido prácticamente estable.

La organización considera que esta situación está provocando un desequilibrio en la cadena de valor.

“Industria y distribución están mejorando sus márgenes con la leche mientras hacen perder dinero a los ganaderos”, denuncia UCCL.

David Alonso, responsable de vacuno de leche de la organización, insiste en esta misma línea.

“Volvemos a ver cómo industria y distribución impiden un correcto funcionamiento de la cadena de valor y de la formación de precios en la leche”, señala.

Alonso advierte de que los productores llevan meses perdiendo rentabilidad.

“El sector productor lleva seis meses perdiendo rentabilidad”, asegura, antes de cuestionar que los siguientes eslabones de la cadena estén sufriendo la misma situación.

Desde UCCL consideran que el ganadero está soportando de nuevo el aumento de los costes sin poder trasladarlos al resto de la cadena.

La pérdida de explotaciones de vacuno de leche no es un fenómeno nuevo en Castilla y León. El sector lleva años reduciendo el número de ganaderos.

Ahora, la nueva caída del precio de la leche y el aumento de los costes vuelven a poner presión sobre las explotaciones que continúan activas.

UCCL reclama medidas que permitan garantizar la rentabilidad de las granjas y evitar nuevos cierres.

El temor del sector es que, si la situación continúa, la pérdida de explotaciones termine afectando también al tejido económico y social de buena parte del medio rural de Castilla y León.