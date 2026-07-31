El campo habla en femenino: Patatas Meléndez reúne a las mujeres que lideran el cambio del sector agrario

Valladolid ha acogido el segundo encuentro de Semillas de Igualdad, la iniciativa promovida por Patatas Meléndez con motivo del Año Internacional de la Mujer Agricultora.

De esta manera Castilla y León se ha convertido en escenario del debate sobre el presente y el futuro del papel de la mujer en el sector agrario y el desarrollo rural.

La jornada, moderada por la periodista Cristina Carro y emitida por Castilla y León Televisión, reunió a Milagros Alario, investigadora especializada en Geografía Rural; Laura González, agricultora y ganadera leonesa de quinta generación.

Ana Pastor, presidenta de ASAJA Soria; Celia Miravalles, abogada especializada en Derecho Agrario, y Raquel Tovar, responsable de Calidad de Patatas Meléndez.

Durante el encuentro, las participantes coincidieron en destacar que las mujeres siempre han sido parte esencial del desarrollo del campo, aunque durante décadas su trabajo permaneció en un segundo plano.

Todas ellas señalaron que uno de los principales avances de los últimos años ha sido la creciente visibilidad de su aportación y el acceso cada vez mayor a puestos de responsabilidad, tanto al frente de explotaciones agrarias como en organizaciones profesionales, empresas agroalimentarias y ámbitos técnicos y especializados.

El debate permitió también analizar la profunda transformación que vive la agricultura. Frente a la imagen tradicional del sector, las ponentes describieron una actividad cada vez más profesionalizada, donde la formación, la tecnología, la innovación y la gestión empresarial son factores determinantes para garantizar la competitividad de las explotaciones.

Retos

La digitalización y la incorporación de nuevos perfiles técnicos están configurando un modelo agrícola más eficiente y preparado para afrontar los desafíos del futuro.

Uno de los asuntos que centró la conversación fue el relevo generacional. Las participantes defendieron la necesidad de atraer a más jóvenes al sector y de proyectar una imagen más cercana y moderna de la actividad agraria, capaz de mostrar las oportunidades profesionales que ofrece.

Así, subrayaron la importancia de visibilizar referentes femeninos que contribuyan a “romper estereotipos” y normalizar la presencia de mujeres en todos los ámbitos del sector, desde la gestión de explotaciones hasta la dirección de empresas, el asesoramiento técnico o la representación institucional.

El encuentro también puso sobre la mesa algunas de las dificultades que siguen condicionando el desarrollo profesional de las mujeres rurales.

Entre ellas destacaron los retos para conciliar la vida familiar y laboral, el acceso a posiciones de liderazgo, la necesidad de simplificar la carga administrativa y la conveniencia de contar con un marco jurídico estable que favorezca la continuidad de las explotaciones y el emprendimiento agrario.

La sostenibilidad ocupó igualmente un lugar destacado en el debate. Las participantes defendieron una visión integral del concepto, que va más allá de la dimensión medioambiental e incorpora aspectos sociales, económicos y territoriales.

“Mantener una agricultura fuerte y competitiva, señalaron, resulta imprescindible para fijar población, generar empleo, conservar el paisaje y garantizar el futuro de las zonas rurales”, explicaron.

Asimismo, se puso de relieve el papel de la formación y del asesoramiento especializado como herramientas clave para afrontar la creciente complejidad normativa y administrativa del sector, reforzando la capacidad de adaptación y la competitividad de las explotaciones.

Como mensaje final, las participantes trasladaron un llamamiento a las nuevas generaciones de mujeres para que vean el sector agrario como un espacio de oportunidades ligado a la innovación, la sostenibilidad, la investigación, la tecnología y el emprendimiento.

A su juicio, el futuro del campo pasa por seguir “eliminando barreras, atraer talento joven y consolidar un entorno en el que mujeres y hombres puedan desarrollar plenamente su potencial”.

El encuentro celebrado en Valladolid supone la segunda parada del proyecto Semillas de Igualdad, que continuará en Galicia con nuevos encuentros destinados a recoger experiencias y propuestas de mujeres vinculadas al mundo agrario.