Alberto, agricultor de 54 años en una explotación familiar de pueblo: “Ganamos 26.000 € al año. El sector está en caída"

Alberto Pérez del Rey, agricultor en Gomecello. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El sector de la agricultura en Castilla y León es uno de los principales motores económicos y sociales de la región. La Comunidad destaca a nivel nacional por su carácter marcadamente cerealista y una avanzada tecnificación mecánica.

Sin embargo, en los últimos tiempos, son muchos los profesionales del sector que alertan de la situación “delicada” que vive el mismo debido al aumento de los costes de producción y a otros factores.

De hecho, UPA Castilla y León ha alertado de que este año “las elevadísimas temperaturas” de principio del mes de junio provocarán “un 40% menos de cosecha de cereal” con respecto a la campaña pasada.

“El sector está en caída”, asegura Alberto Pérez del Rey, un agricultor de Gomecello (Salamanca), en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Conocemos su historia a fondo.

Agricultor desde los 18 años

“Me defino como un trabajador del campo. Un currante que hace horas y horas para sacar la explotación familiar adelante cada día”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Alberto Pérez.

Nuestro protagonista tiene 54 años y estudió en Salamanca, aunque pasaba los fines de semana y también los veranos en Gomecello, una pequeña localidad que cuenta, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) con una población de 411 habitantes.

“De pequeño quería ser piloto de aviones, pero, cuando tenía 18 años, mi padre que estaba en el campo sufrió un accidente con tubos de riego y falleció por lo que tuve que ponerme al frente de la explotación”, nos explica.

El amante del deporte, los coches y las motos cogió así las riendas de una explotación que tiene muchos años de historia.

La explotación

“Es una explotación familiar. Viene de mis bisabuelos. Pasó por mis abuelos y por mi padre y tras el fatal accidente cogí yo las riendas. Se puede decir que tiene más de 100 años de vida. Yo cumpliré ahora 36 al frente”, nos explica nuestro protagonista.

Antes de que Alberto tomara el mando contaba con una superficie de unas 130 hectáreas. Ahora suma 200. La mayoría de ellas en Gomecello, aunque unas pocas en algún pueblo cercano.

“Contamos con 200 hectáreas de cereal de secano, algo de girasol y leguminosas, entre ellas garbanzo y lentejas. Hemos intentado ir adaptando el cultivo cada año. Antes también cultivábamos colza, pero ya no”, nos explica.

Él saca adelante el negocio junto a su hijo y vende a “molineros, intermediarios o fábricas de pienso” para “quitarse un paso de por medio”, asegura.

“Un sector en caída”

“Ganamos 26.000 euros al año. El sector está en caída. Unos 130 euros por hectáreas limpios si no hay contratiempos. Vendemos a precios de hace más de 30 años”, asegura.

Nuestro agricultor hace mención a la “subida del precio de fertilizantes, gasóleo y maquinaria” que están “desorbitados” no duda en apuntar.

“Vivimos una situación muy complicada. Al final estamos en lo comido por lo servido. Ganamos para sobrevivir. Si esto sigue así, habrá que buscar otra cosa para dedicarse en el futuro”, añade.

Alberto pide a las administraciones que “cumplan las promesas” y que “agilicen la burocracia” y hace mención también al “exceso de controles al que tienen que enfrentarse en el día a día”.

“Veo el futuro complicado. Nunca he visto el campo como está ahora”, finaliza el agricultor de Gomecello.