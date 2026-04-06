Los remolacheros de Castilla y León, al límite: UPA pide a Europa medidas urgentes ante el aluvión de azúcar importado

La organización agraria Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha solicitado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que traslade a la Comisión Europea la suspensión del denominado Sistema de Perfeccionamiento Activo del Azúcar.

Lo hace con el objetivo de reducir la presión que sufre el mercado europeo y aliviar la delicada situación que atraviesa el sector remolachero en Castilla y León.

En una carta remitida esta misma mañana al Ministerio, la organización agraria advierte de que la actual normativa permite la entrada de azúcar en bruto sin pagar derechos arancelarios ni IVA para su posterior transformación, lo que está provocando —según denuncian— una pérdida constante de rentabilidad para los productores de remolacha.

Esta situación está derivando en el abandono progresivo del cultivo y en una reducción de la superficie sembrada en la comunidad.

Desde UPA Castilla y León consideran que la suspensión temporal de este sistema ayudaría a aliviar la “situación límite” que atraviesan los remolacheros.

A su juicio, limitar la importación de azúcar en bruto podría ser una de las medidas más eficaces para frenar el deterioro del sector en una región históricamente vinculada a este cultivo.

Alerta

La organización agraria alerta además de que el actual contexto del mercado mundial del azúcar, con precios en niveles bajos, está sirviendo de argumento para que Azucarera, principal industria del sector en España, anuncie reducciones continuas en las condiciones económicas de los contratos que ofrece a los productores.

UPA sostiene que esta combinación de factores está agravando la crisis de un cultivo que "durante décadas fue emblemático y con gran peso social en el medio rural de Castilla y León".

Por ello, la organización pide al Ministerio que eleve su petición a Bruselas para que la Comisión Europea valore la suspensión del sistema de importación dentro de las medidas que actualmente estudia para estabilizar el mercado.

Desde la organización confían en que España respalde todas las iniciativas que permitan aliviar la presión sobre el sector remolachero y esperan que la petición pueda aplicarse con carácter inmediato en el ámbito comunitario para frenar el deterioro de la rentabilidad del cultivo.