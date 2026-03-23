El sector apícola estalla ante el "abandono" del Gobierno en las medidas anticrisis y prepara protestas: "Una grave injusticia"

El sector apícola profesional, encabezado por COAG Salamanca, ha alzado la voz contra lo que consideran una "grave injusticia" por parte del Gobierno de España.

La organización denuncia que los apicultores han sido excluidos del paquete de medidas extraordinarias aprobadas para paliar los efectos económicos de la guerra, a pesar de su doble condición de "ganaderos y transportistas de ganado".

Según un comunicado, el sector apícola profesional, y especialmente la apicultura trashumante, "vuelve a quedar a los pies de los caballos, pese a ser uno de los más directamente afectados por la subida del precio del combustible".

Explican además que la viabilidad de la apicultura profesional depende directamente del transporte constante de colmenas entre diferentes floraciones y territorios, lo que implica recorrer miles de kilómetros cada campaña.

El fuerte incremento en el precio del gasóleo, que no cuenta con las bonificaciones aplicadas a otros sectores agrarios, golpea la rentabilidad de unas explotaciones cuyos costes de producción ya superaban los 4 €/kg antes del conflicto en Oriente Medio.

Por ello, COAG advierte que obligar a los profesionales a asumir este sobrecoste en solitario supone "condenar al sector a asumir en solitario una crisis que no ha provocado".

Asimismo, según los datos del sector, la Unión Europea importó en 2025 más de 75.000 toneladas de miel procedentes de China, Ucrania y países del Mercosur a precios inferiores a los 2,00 €/kg.

La reciente ratificación de acuerdos comerciales con Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, que permiten la entrada de miles de toneladas libres de arancel, contradice, según COAG, los mensajes de la industria envasadora nacional sobre su apuesta por el producto español.

Para los apicultores, esta política de fronteras abiertas evidencia un "abandono" por parte de los dirigentes hacia la miel de origen nacional.

Ante este escenario, COAG Salamanca ha solicitado al Ejecutivo una revisión urgente de las medidas de apoyo para incluir ayudas directas que compensen el precio del gasóleo.

De no producirse una rectificación inmediata, el sector ya prepara un plan de acciones de protesta y movilizaciones para defender la supervivencia de la apicultura profesional en Castilla y León.