Subida fulminante del gasóleo agrícola tras el conflicto en Oriente Medio: "En cuatro días se ha encarecido un 30%"

La organización agraria Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha advertido de que el precio del gasóleo agrícola ha reaccionado al conflicto bélico en Oriente Medio con una "subida fulminante" del 30% hasta el día de ayer, y reclama medidas urgentes para frenar la escalada.

Según los datos recogidos por la organización, el precio del gasóleo agrícola se ha disparado un 30% en apenas unos días, una subida que califican de "puramente especulativa" al no haberse producido interrupción alguna en el suministro dentro del territorio nacional.

Desde la Unión de Campesinos lamentan que se repita este patrón en el que los precios suben con rapidez ante cualquier tensión internacional, pero las bajadas son lentas y parciales cuando la situación se estabiliza.

"Cada vez que hay una crisis el gasóleo sube como la espuma y cuando se modera baja como una pluma y mientras tanto, el agricultor paga la factura de esta especulación y el Gobierno se beneficia de cada céntimo adicional que paga el campo", señalan desde la organización.

El impacto económico de esta escalada es masivo para las explotaciones. Tomando como referencia el año 2025, donde el precio osciló entre los 1,080 y los 1,18 euros por litro, una diferencia de apenas diez céntimos supone un sobrecoste de 200 millones de euros para el conjunto de agricultores y ganaderos españoles, dado el consumo anual de 2.000 millones de litros.

La organización recuerda con preocupación que tras el inicio de la guerra en Ucrania el combustible llegó a alcanzar los 1,7 €/litro, un escenario que pondría en jaque la viabilidad de miles de negocios agrícolas.

En este sentido, la UCCL denuncia que aproximadamente el 25% del precio del gasóleo corresponde a impuestos, principalmente al IVA y al Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH).

La organización critica que la devolución de este impuesto especial se produzca con un retraso excesivo y que, debido a la complejidad burocrática del sistema, solo la mitad del combustible consumido llegue a beneficiarse de esta medida.

Ante esta situación, la organización teme que el encarecimiento se traslade en cadena a otros insumos críticos como los fertilizantes y la energía eléctrica, lo que dispararía los costes de producción de forma inasumible si no se garantiza un cumplimiento estricto de la Ley de la Cadena Alimentaria.

Para frenar esta deriva, la organización reclama medidas urgentes y preventivas al Gobierno y a la Unión Europea. Entre sus propuestas destaca la aplicación de la imposición fiscal más baja posible, la sustitución de las devoluciones actuales por un mecanismo de descuento directo en el poste de suministro y un seguimiento riguroso de los márgenes comerciales de las petroleras.

Asimismo, proponen la liberación de reservas estratégicas para estabilizar el mercado y la creación de un inventario energético que facilite la transición hacia fuentes renovables sin nuevas cargas administrativas.

Advierten que, de no actuar con rapidez, las consecuencias no serán solo para los agricultores, sino para toda la cadena alimentaria. "Esto lo vamos a pagar el eslabón más débil por abajo, que somos nosotros; pero también los colectivos más vulnerables por la parte del consumo", concluyen en un comunicado.