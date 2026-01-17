Asís (28), cazador y creador de una innovadora aplicación: "No podemos escondernos por unos pocos radicales que boicotean"

"Reagrupar al sector, aunar objetivos, juntar valores y desde un aspecto de comunidad demostrar al mundo quiénes somos y qué es lo que hacemos". Bajo esta idea, Asís Valentín-Gamazo, junto a su hermano Ramón y su amigo Carlos, creó hace tres años Ferox, una aplicación de caza que acumula ya casi 60.000 usuarios y pronto entrará en una nueva fase para su internacionalización.

Nacido en Valladolid, este abogado de 28 años lleva toda la vida ligado al campo a través de esta actividad. Actúa con la idea de "visibilizar el impacto positivo del sector", que genera empleo y dinero en el mundo rural, además de regular ecosistemas. "No tenemos que escondernos frente a unos pocos radicales que boicotean", aclara.

En Castilla y León, según los datos de 2024 expedidos por la Junta, hay alrededor de 140.000 personas con licencia de caza. Uno de los informes más recientes expone que el sector cinegético tiene un impacto económico superior a los 10.000 millones de euros en nuestro país. La actividad contribuye a mantener cerca de 200.000 puestos de trabajo a jornada completa.

Asís en una batida de caza junto a un móvil con su aplicación en Ferox. Generado por IA

Asís cree que actualmente "más que censura, hay menos entendimiento sobre lo que es la caza y por eso más crítica". Todo ello empujado por una creciente migración del mundo rural al urbano. "La gente ya no vive en los pueblos y no conoce lo que es la ganadería, la agricultura y con ello lo que es la caza", explica.

Con proyectos como Ferox, el objetivo último es convencer a la "gran masa" que está entre los "radicales que boicotean" al sector de la caza y ellos mismos. "Dar a conocer y visibilizar bien las buenas prácticas del sector, mostrando el verdadero impacto positivo que tiene la caza sobre el resto de cosas que son muchísimas", reitera.

Ferox es una plataforma que fue concebida en 2021 con un "ánimo social" para aglutinar a la comunidad de cazadores, "intentar visibilizar algunas prácticas y defender el futuro del sector". Al año siguiente se puso en marcha una especie de 'beta' para llevar a cabo un "testeo profundo" y conocer las demandas de los usuarios, para en 2023 salir plenamente operativa.

Poco a poco, la aplicación fue construyendo unos "pilares bien robustos" sobre un "tronco meramente social", donde el usuario puede entretenerse, divertirse, compartir experiencias, obtener información y debatir sobre cualquier tema. Desde ahí, se han ido incluyendo diferentes fuentes de monetización como un marketplace con "miles y miles" de productos, suscripciones pro para usuarios y profesionales, o temas publicitarios.

Desde la aplicación no se puede acceder solo a una funcionalidad como red social, sino que a mayores de todo ello también se pueden reservar cacerías, contratar seguros para una licencia o comprar cualquier producto. Pero siempre contará con su carácter gratuito para el usuario.

El abogado vallisoletano Asís Valentín-Gamazo junto a unos amigos durante una sesión cinegética

El objetivo próximo es "dar un paso más adelante" en el aspecto social, a través del Club Ferox. "Es una membresía low cost con la que los usuarios tienen descuentos, accesos a sorteos, trámites de licencias y seguros y con la que por primera vez intentamos que los cazadores estén ayudando activamente al futuro del sector", desgrana Asís.

Parte de la recaudación de las membresías, según adelanta, se destinará a apoyar causas y proyectos de conservación cinegéticos de la mano de las "principales fundaciones a nivel España". "No solo otorgamos muchas ventajas a los usuarios, sino que intentamos que formen parte de algo más grande", explica.

Ahora bien, tanto él como Ramón y Carlos son conscientes de que su proyecto "no está exento de riesgo", pues saben que es un "mercado difícil que requiere mucha promoción y trabajar en el relevo generacional". "La edad media de los cazadores sigue siendo alta y es un sector todavía muy difícil de digitalizar", reconoce.

Ferox está traducida a un total de siete idiomas entre los que están el inglés, español, alemán, portugués, italiano o francés. Los usuarios están "muy repartidos de forma equilibrada" por nuestro país, pero también cuentan con "mucha gente" de Italia, Argentina o Portugal.

Situación del jabalí y el lobo

Asís no es un joven ajeno a la situación de su sector, como se puede comprobar, y tiene una opinión muy clara sobre la gestión cinegética de dos de las especies que más de actualidad están, el lobo y el jabalí. Para ambos casos, coincide en que "quizá sea tarde para todas las medidas" que se están tomando con el objetivo de controlar su población.

En este sentido, cree que todo es fruto de la "falta de atención que hemos tenido en los últimos años". Sobre los jabalíes, señala que han estado, especialmente en Cataluña, donde ha reaparecido la peste porcina africana, han estado "como gatos por las calles, comiendo en papeleras y contenedores".

El abogado cree en una "regulación eficiente de la caza". Para el caso de los jabalíes, que es "un animal que año a año se duplica", piensa que en cada temporada se "deben cazar la mitad" para así poder "mantener la misma cifra". Sin embargo, en territorios como el catalán se ha sido "mucho más restrictivo y muchísimos filtros han prohibido la caza".

"Si hay un año que no se caza en España, en cinco pasamos de 750.000 jabalíes a casi 20 millones", advierte. La falta de este control cinegético eficiente desembocaría en que "solo terminarían sobreviviendo los grandes angulados, que son los ciervos y el jabalí".

Ante estas medidas aperturistas, en las que Castilla y León, por ejemplo, ha dado barra libre a la caza del jabalí dada la situación de emergencia, el joven vallisoletano cree que "no se tienen que tomar nunca" y aboga siempre por una gestión previa para que "nunca hubiera sido necesario tomarlas".

"Nunca se debe llegar a este punto. Simplemente, con una regulación eficiente y una gestión cinegética estas situaciones nunca llegan", incide.

Sobre el lobo, lamenta que "ha estado muchísimos años sin cazarse porque comunidades en las que no había presencia se votaba que no". Aunque hoy permitido bajo estrictas medidas de regulación al norte del río Duero y tras años de reivindicaciones, todo ha llevado a una situación "tan extrema" en la que la apertura de la veda ya es "tarde".

"En Asturias, Cantabria, Castilla y León o Galicia, sea el gobierno que fuera el que estuviera, votaban que sí a la caza y nunca les han hecho caso porque en otras comunidades donde no hay participaban en la decisión. Te votaba que no a la caza del lobo alguien de Tenerife o Mallorca que allí nunca han visto uno", zanja.