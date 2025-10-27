“Grave crisis” de los viticultores de la DO Ribera del Duero: "Las pérdidas superan los 10 millones de euros"

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha denunciado la “grave crisis” que atraviesan los viticultores de la Denominación de Origen Ribera del Duero.

Ha reclamado la creación “inmediata” de una Mesa de Crisis que aborde con “responsabilidad y compromiso” la situación de precios injustos y el incremento constante de los costes de producción.

Con la vendimia de 2025 prácticamente finalizada y cerca de 130 millones de kilos de uva recogidos, los productores calculan pérdidas superiores a los 10 millones de euros, derivadas de la caída del precio de la uva —que en algunos casos llega al 50%—.

También de los elevados costes de los tratamientos contra el mildiu. Todo ello, aseguran, sin el respaldo necesario de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León.

“No se puede seguir mirando hacia otro lado mientras los viticultores pierden dinero cada campaña. La Ribera del Duero no puede permitirse convertirse en otra zona en crisis permanente como Rioja”, denuncian desde la UCCL.

La organización recuerda que ya en 2016 advirtió sobre la necesidad de limitar nuevas plantaciones y controlar la entrada de derechos de otras zonas vitivinícolas.

Sin embargo, acusan al Consejo Regulador “controlado por ASEBOR y respaldado por la Consejería” de haber permitido un crecimiento desmedido “sin tener en cuenta el equilibrio del mercado ni la sostenibilidad del territorio”.

Según UCCL, esta falta de planificación “pone en riesgo la viabilidad de los pueblos ribereños, el empleo en las bodegas y la supervivencia del modelo de viticultura familiar y de calidad” que ha sido motor económico y social de las provincias de Burgos, Valladolid, Soria y Segovia.

Contratos precarios y precios injustos

“Pedimos responsabilidad a las bodegas. No es de recibo que muchos contratos se firmen el día antes de vendimiar y solo por campaña. Los viticultores merecen respeto y precios dignos por su trabajo”, subrayan desde la organización agraria.

Exigen medidas urgentes o amenazan con movilizaciones.

Ante esta situación, la UCCL exige la creación urgente de una Mesa de Crisis de la D.O. Ribera del Duero, en la que participen la Consejería de Agricultura, las Organizaciones Profesionales Agrarias y el Consejo Regulador.

El objetivo es “defender la uva de calidad, el vino de calidad y la cultura vitivinícola que identifica a la Ribera del Duero”.

La organización no descarta nuevas movilizaciones si no se adoptan medidas de inmediato.

“Está en juego mucho más que una cosecha: está en riesgo el futuro de nuestras explotaciones, de nuestros pueblos y de una de las zonas vitivinícolas más prestigiosas de Castilla y León”, advierten desde UCCL.