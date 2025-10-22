La Junta suspende durante dos semanas todas las ferias y mercados de ganado por la dermatosis nodular

Los nódulos que aparecen por la dermatosis nodular Tsviatko Alexandrov/ Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

La Junta de Castilla y León ha adoptado la decisión de suspender a partir del próximo sábado, y por un plazo de dos semanas, todas las ferias, mercados y concentraciones de ganado de la Comunidad con el objetivo de reforzar la prevención frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC), que afecta al ganado vacuno.

Esta decisión, de carácter temporal, ha sido "proporcionada y consensuada" con los representantes del sector, entre los que se encuentran las Organizaciones Profesionales Agrarias, URCACyL y otras empresas y entidades integradas en el ámbito ganadero de la Comunidad.

En este sentido, aseguran que se ha tomado en base al principio de "máxima prevención, para proteger la sanidad animal y la estabilidad del sector ganadero", siendo revisada de forma continuada en función de la evolución epidemiológica.

Esta resolución, que saldrá publicada con todos los detalles en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) el próximo viernes 24 de octubre, se alinea con actuaciones recientes en otras autonomías, como Cantabria o Asturias, que han suspendido concentraciones ganaderas con carácter preventivo, reforzando controles de movimientos y desinsectación.

Refuerzo de la bioseguridad

Además de proceder a la suspensión, desde la Junta de Castilla y León se recuerda a los titulares de explotaciones, operadores y transportistas la necesidad de reforzar la aplicación de unas pautas básicas de bioseguridad.

Entre ellas se encuentran la limpieza, desinfección y desinsectación de vehículos de transporte ganadero antes y después de cada movimiento; el control de vectores en explotaciones (mosquiteras, manejo de estiércoles y zonas encharcadas, estabulación en horas pico de insectos).

Las paradas y contactos innecesarios en los movimientos de ganado; y la vigilancia del registro de entradas y salidas, así como de la clínica de los animales, notificando de inmediato cualquier sospecha a los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO).

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, trasladó ayer al Ministerio, en la reunión del Consejo Consultivo, la necesidad de que el Gobierno “lidere y coordine” la respuesta de prevención para evitar la propagación de la enfermedad.