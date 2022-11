La Junta da diez días a los agricultores para solicitar las ayudas por la guerra en Ucrania

Deprisa y corriendo. Los profesionales del campo afectados por los sobrecostes derivados de la guerra en Ucrania tienen sólo diez días hábiles desde hoy para solicitar las ayudas a las que se comprometió la Junta de Castilla y León para paliar las pérdidas derivadas de este conflicto.

La fecha tope es el próximo 7 de noviembre, tal y como publica hoy el propio Bocyl, para que los sectores no auxiliados hasta la fecha por la invasión de Putin en el país eslavo puedan acceder a estas subvenciones.

José Antonio Turrado, presidente de Asaja Castilla y León, asegura que "no se ha informado antes a los profesionales del sector" y que esta medida se ha aprobado el pasado jueves "dejando a las organizaciones agrarias al margen".

"No hemos participado ni en el diseño de los importes ni en nada. Y consultar con nosotros creemos que debería haber sido una regla básica en democracia. El Gobierno regional no debe olvidar que no vamos a renunciar a nuestro papel de interlocutores entre la Administración y el sector agro", ha añadido.

Los beneficiarios de estas ayudas, con un importe que asciende a 14,2 millones de euros, son los titulares de explotaciones ganaderas de pavos, avicultura de puesta, porcino (reproductoras y cebo), y vacuno de cebo de la propia explotación, así como apicultores, son los beneficiarios de estas ayudas del Ejecutivo regional.

Un listado que Turrado lamenta "deja fuera, como siempre, priorizar en el profesional que de verdad se dedica al campo". En este sentido, el presidente de Asaja lamenta que "la Junta podría haber apoyado más al profesional, dado que la propia Consejería ha defendido, por ejemplo, que la nueva PAC no presta especial relevancia al agricultor profesional".

De esos 14,2 millones de euros, 9,84 millones irán destinados a sectores que no habían recibido aún ningún apoyo económico por parte de la Administración. El resto de estas ayudas, "se supone que es para un segundo paquete de ayudas destinado a la agricultura de regadío, que también ha tenido importantes sobrecostes energéticos. Pero no sabemos nada porque no ha habido proceso de negociación", asegura el presidente de Asaja.

Así serán las ayudas autonómicas

La cuantía de las ayudas que corresponde a cada beneficiario se ha calculado en función del tipo de actividad subvencionable, de manera que para las explotaciones de vacuno de cebo de animales se asignarán 9,8 euros por ternero hasta un máximo de 520 ejemplares por explotación.

En lo que respecta a las explotaciones de pavos y de puesta, el baremo sitúa en 600 euros de ayudas a las que dispongan entre 251 a mil plazas; de 810 euros a las que lleguen a 5.000; 1.200 euros para las que tengan 10.000 plazas; 1.800 euros en ayudas para las de 20.000; 2.400 euros para las que tengan 30.000 plazas; tres mil euros para las que lleguen a 40.000; hasta 3.600 euros para las que dispongan de 50.000 y una ayuda de 4.800 euros para los sobrecostes para las explotaciones de este tipo que cuenten con más de 50.000 plazas.

Por su parte, las explotaciones de porcino que se beneficiarán de estas ayudas serán las de cerdas reproductoras y por cebo, según sea su capacidad. Aquellas que dispongan de 6 a 500 cerdas reproductoras podrán acceder a diez euros por cada una de ellas; a partir de ese número y hasta las mil les corresponderá una ayuda de cinco euros por hembra y para las explotaciones que tengan más de 1.000 cerdas, un euro por cada una de ellas. Las de cebo oscilarán entre los 0,37 euros y los 1,5 euros por plaza, según la capacidad de dicha explotación.

En lo que respecta a las apícolas, incluidas tras solicitarlo la propia Asaja, los beneficiarios podrán obtener entre cuatro y ocho euros por colmena, dependiendo de su número.

