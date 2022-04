Asaja pide que la CHD respete la decisión del Supremo y permita la inscripción de los 'Pozos de Minas'

Asaja Valladolid pide a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) que respete la decisión del Tribunal Supremo y permita inscripción de los conocidos como 'Pozos de Minas' en esta institución. El Tribunal Supremo ha dictado sentencia que acredita que aquellos titulares de un derecho sobre aguas subterráneas obtenido antes de 1986 (conocidos como pozos de minas), pueden inscribir su sondeo en el Catálogo de Aguas Privadas de la institución.

Una sentencia que no supone una legalización general para todos los sondeos, pero sí mantiene abierta la vía judicial para que los titulares de pozos anteriores a 1986 puedan reclamar esa inscripción en el Catálogo de Aguas Privadas de la CHD. Por lo que Asaja Valladolid pide que, "tras esta resolución del máximo órgano de justicia de nuestro país, la CHD admita su error y permita la inscripción de los popularmente conocidos como pozos de minas". Una decisión que "sería más que justa y razonable, para evitar que los agricultores, en una situación crítica ante la subida de los costes de producción, tengan que reclamar judicialmente un derecho que le ha reconocido el Tribunal Supremo y que supone una elevada inversión de dinero y de tiempo". Y añade que "los agricultores, que viven una situación límite, tienen derecho a poder utilizar el agua de sus pozos para regar sus cultivos, a no ser tratados como criminales y a no recibir multas, mientras dura un largo y costoso proceso judicial, aun a sabiendas que se van a ganar", explica Juan Ramón Alonso, presidente de Asaja Valladolid.

Asaja lleva años reclamando públicamente en comunicados, reuniones con afectados, reuniones con la CHD, foros sobre el agua y en manifestaciones, el derecho que tenían estos regantes para que pudieran inscribir sus sondeos en el Catálogo de Aguas Privadas de la CHD, ya que, al igual que ha estimado la sentencia del Tribunal Supremo, "no ha había prescrito su derecho sobre el uso de estas aguas".

Tras esta resolución judicial, ASAJA Valladolid reclama también, que el futuro Proyecto de Plan Hidrológico del Duero para 2022-2027 recoja las alegaciones sobre estos 'pozos de minas' realizadas por Asaja a la CHD, ya que,"tras una sentencia de este calibre, no hacerlo rozaría la prevaricación". "La CHD debe recoger las alegaciones que ASAJA ha realizado al Proyecto de Plan Hidrológico del Duero para 2022-2027 sobre esta problemática ya que no hacerlo supondría que una administración pretende cercenar los derechos de los agricultores y saltarse la ley”, comenta Alonso.

Para Asaja Valladolid esta sentencia es "muy bien recibida por el campo, en un momento donde más que nunca, es imprescindible que el autoabastecimiento de nuestros productos. El poder regar más hectáreas supone desarrollo para los pueblos, fijar población, mayor incorporación de jóvenes y un impulso a la economía de nuestro medio rural. Por eso, la aplicación de esta sentencia debe ser inmediata, vía reconocimiento de la CHD, evitando colapsar los tribunales para que después de varios años de les la razón a los regantes".

