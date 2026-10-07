TecnoVitae reta a los universitarios de Castilla y León a diseñar la Europa del futuro: el 3x3 llega con novedades

Los jóvenes de Castilla y León tienen mucho talento y eso hay que aprovecharlo. Por eso, el Consejo Económico y Social de Castilla y León (CES) ha acogido este miércoles la presentación de la segunda edición del Concurso 3X3 TecnoVitae.

Una iniciativa que busca poner en valor la capacidad de comunicación, análisis y trabajo en equipo de los estudiantes de la Comunidad.

La convocatoria tendrá como eje la aplicación de la industria 5.0 para avanzar hacia una Europa más autónoma.

En esta ocasión, este año amplía su participación a alumnos de Formación Profesional y suma a las públicas de Valladolid, León, Salamanca y Burgos, la Universidad Pontificia de Salamanca y a la Universidad Católica de Ávila,

El presidente del CES, Enrique Cabero, destacó durante la presentación la importancia de estrechar la relación entre el ámbito universitario y el tejido empresarial.

"Es un día relevante. La presentación del 3X3 supone una aproximación de la empresa y la sociedad hacia las universidades, buscando un intercambio fructífero", señaló.

Cabero recordó que la primera edición permitió comprobar el nivel de los estudiantes de Castilla y León, que tuvieron que abordar un asunto de actualidad europea.

"El año pasado fue la primera experiencia y fue un gran éxito. Quedó contrastado el alto nivel de nuestros universitarios, que trabajaron un tema como la construcción europea con gran brillantez y dejaron alto el nivel ante el jurado", afirmó.

En esta segunda edición, el reto planteado será ‘Cómo utilizar la industria 5.0 para conseguir una Europa autónoma’, un tema vinculado a uno de los grandes desafíos de la economía y la tecnología actuales.

Por su parte, el director general de la Fundación TecnoVitae, Javier Escribano, explicó que la propuesta pretende acercar a los participantes a una industria en la que la tecnología y las personas tengan un papel complementario.

"La industria 5.0 incorpora a las personas en la industria, no como un elemento productivo, sino como un elemento que aporta valor", explicó Escribano.

En este sentido, añadió que el objetivo pasa por "la integración de la industria y la tecnología para dar un servicio".

El concurso se desarrollará en dos fases. En la primera, los equipos, formados por entre tres y cinco personas y acompañados por un tutor, deberán superar tres pruebas diferentes que se realizarán de manera 'online'.

No será necesario que todos sus integrantes cursen los mismos estudios, lo que permitirá formar grupos con perfiles diversos.

De la puntuación obtenida saldrán los equipos que accedan a la final, que estará formada por doce participantes.

Cada universidad, más la plaza de FP, tendrá asegurada la presencia de un representante y las cinco mejores puntuaciones restantes completarán el cuadro final. La última fase volverá a celebrarse en la sede del CES.

Para Escribano, precisamente la final constituye uno de los principales atractivos de la convocatoria, ya que los participantes tendrán que defender sus propuestas ante un jurado. "

Es un reto exponer ante un jurado tus ideas. Defender tu exposición en inglés es todo un reto. De ahí saldrá el ganador", explicó.

La capacidad de comunicación se sitúa así en el centro del concurso. "Poner en valor la capacidad de comunicación es siempre necesario, y es lo que nosotros ponemos en valor", apuntó el director general de TecnoVitae.

Cabero incidió también en la necesidad de que los estudiantes cuenten con el respaldo de profesores y tutores durante el proceso, al tiempo que recordó que las exposiciones podrán realizarse tanto en español como en inglés.

"Es un día feliz para el CES, que viene a reafirmar el compromiso con TecnoVitae", manifestó Cabero, quien defendió que este tipo de iniciativas sirven como escaparate para mostrar la preparación de los jóvenes de la Comunidad.

"El 3X3 es un escaparate para demostrar la alta capacidad de nuestros estudiantes", sostuvo.

A su juicio, en un contexto marcado por la rapidez de los cambios tecnológicos y económicos, resulta especialmente importante contar con profesionales cualificados capaces de ofrecer respuestas rápidas. "Se necesitan personas más cualificadas que nunca porque los cambios son más rápidos que nunca y la respuesta tiene que ser rápida", añadió.

La convocatoria se plantea también como una oportunidad para acercar a los estudiantes las posibilidades profesionales que existen en Castilla y León.

Escribano recordó que la Fundación ha puesto en marcha el Atlas de la Industria de Castilla y León con el objetivo de mostrar a los jóvenes el potencial empresarial de la Comunidad.

"Hay gente que estudia y pone el objetivo fuera de nuestra Comunidad. Nosotros lo que hacemos es decirles que no, que hay trabajo para todos y de calidad", aseguró Escribano. En este sentido, defendió que los estudiantes que decidan marcharse lo hagan por elección personal y no por falta de oportunidades. "Si quieren marcharse es porque quieren, no porque no haya oportunidades", afirmó.

El concurso está abierto a estudiantes de diferentes edades y perfiles, una diversidad que, según Escribano, permite que cada participante afronte la experiencia desde una perspectiva diferente. "Los más jóvenes aprenden, mientras que el alumno que está finalizando mira más hacia el mercado laboral", explicó.

El presidente del CES coincidió en la necesidad de reforzar el vínculo entre formación y empleo y destacó el cambio experimentado en los últimos años por las universidades.

"Los jóvenes quieren trabajar. Es algo que se piensa que no es así, y a los jóvenes de Castilla y León les gustaría trabajar en Castilla y León", señaló.

Cabero defendió que las universidades han dejado atrás la imagen de ser únicamente centros de formación para convertirse también en un puente hacia el mercado laboral. "Antes se decía que eran fábricas de parados; ahora son proveedores de gente de calidad a las empresas", afirmó.

El ganador del 3X3 TecnoVitae recibirá como premio la posibilidad de realizar una visita a una institución europea del ámbito que el propio vencedor elija.

Una recompensa que completa una iniciativa concebida para que los estudiantes no solo demuestren sus conocimientos, sino también su capacidad para comunicarlos, defenderlos y aplicarlos a uno de los grandes retos de la Europa actual.