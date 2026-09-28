TecnoVitae lanza la Beca CTS, dotada con 5.000 euros, para desarrollar proyectos de investigación

La Fundación TecnoVitae ha hecho oficial la apertura de la nueva convocatoria de la Beca CTS (Ciencia, Tecnología y Sociedad), dotada con 5.000 euros para la ejecución de un proyecto de investigación con una duración de al menos un año.

Esta es la tercera edición de esta beca que tiene como objetivo seguir apoyando proyectos de investigación que analicen la relación que hay entre el desarrollo científico y tecnológico y las transformaciones que experimenta la sociedad.

Las propuestas han de promover el análisis crítico, la interdisciplinariedad y la generación de conocimiento con potencial de impacto científico en publicaciones de nivel Q1-Q2.

A la beca pueden acceder Grupos de Investigación Reconocidos (GIR) o grupos pertenecientes a universidades. También Organismos Públicos de Investigación (OPI), centros e institutos tecnológicos.

De la misma forma, son potenciales beneficiarios los centros de investigación y otras entidades públicas o privadas acreditadas que lleven a cabo actividades de investigación, desarrollo tecnológico o innovación, e investigadores individuales que cumplan los requisitos.

La Beca CTS pretende favorecer una aproximación amplia a los retos que existen en la intersección entre tecnología, sociedad y ciencia.

En esta línea, se valoran positivamente los enfoques interdisciplinares e internacionales, además de la inclusión del inglés como idioma y la presentación de las candidaturas en formatos multimedia.

Tecnología y sociedad

Esta beca parte de una premisa, que son los avances tecnológicos y científicos que no se producen de forma aislada, sino que están relacionados constantemente con el contexto social en el que se llevan a cabo.

Por eso, la Fundación TecnoVitae busca respaldar investigaciones que analicen el impacto de la tecnología sobre la sociedad y la influencia de las necesidades y las dinámicas sociales en el propio desarrollo tecnológico.

Dicha filosofía se ve en los proyectos seleccionados en las dos primeras ediciones. En 2024, la beca fue para el proyecto ‘Artificial Intelligence in the European Healthcare Sector: Analysis of its Ethical and Legal Integration’, liderado por Fernando Cagigas, junto a María Flores Ceballos y Alberto López Tejerina, centrado en la integración ética y legal de la inteligencia artificial en el ámbito sanitario europeo.

En la segunda edición, la de 2025, la beneficiaria fue Ana Montañés Blay, por una investigación desarrollada en el Centro de Investigación e Innovación en Bioingeniería de la Universitat Politècnica de València (UPV), en colaboración con el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona. Su proyecto utiliza simulaciones electromecánicas avanzadas para mejorar el diagnóstico de los bloqueos de rama derecha incompletos en población pediátrica.

Ambos proyectos muestran el amplio abanico de disciplinas desde el que puede abordarse la relación entre ciencia, tecnología y sociedad, desde las implicaciones éticas y jurídicas de la inteligencia artificial hasta la aplicación de herramientas computacionales avanzadas a la medicina.

Cómo participar

Tal y como se expone en las bases, las personas y grupos interesados han de presentar un único documento, con un tamaño no más de 20 MB, que incluya la documentación requerida:

Carta de motivación.

Curriculum Vitae.

Propuesta del proyecto de investigación, con una extensión máxima de dos páginas .

. Presupuesto justificado.

Las candidaturas deberán enviarse por correo electrónico a becacts@tecnovitae.org.

El plazo de presentación permanecerá abierto desde el 28 de septiembre hasta el 3 de noviembre de 2026 a las 12:00 horas (hora de Madrid). La publicación de los resultados está prevista para el 23 de noviembre, mientras que la resolución definitiva se dará a conocer el 11 de diciembre de 2026. El proyecto seleccionado comenzará a desarrollarse en enero de 2027.

Investigación con vocación de divulgación

Además del desarrollo de la investigación, la persona o grupo beneficiario asumirá una serie de compromisos relacionados con la difusión del conocimiento generado.

Entre ellos está la participación en actividades de divulgación impulsadas por Fundación TecnoVitae, como seminarios, pódcast académicos y una presentación en los Premios de la Industria de España.

Con esta tercera edición, la Fundación TecnoVitae sigue consolidando la Beca CTS como una de sus iniciativas de apoyo a la investigación y al conocimiento, promoviendo proyectos capaces de conectar el progreso científico y tecnológico con los retos y necesidades de la sociedad.