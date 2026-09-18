Francisco Martinotti, presidente de Fogapi y anfitrión; Verónica Wejchenberg, presidenta de REGAR; Luz Stella Lozano, secretaria general de REGAR; y Pedro Pisonero, director general de Iberaval. Cedida

Iberaval lleva a Perú su receta para que las pymes tengan más acceso a financiación y recibe el reconocimiento por su gestión

Iberaval ha defendido en Perú la necesidad de reforzar la colaboración entre las administraciones públicas, las entidades financieras, las sociedades de garantía y los organismos multilaterales para facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas a la financiación.

La sociedad de garantía ha participado esta semana en el XXIX Foro Iberoamericano de Garantías y Financiamiento PYME, celebrado en Arequipa, un encuentro que ha reunido a más de 150 representantes de una veintena de países.

La cita ha servido además para cerrar una etapa al frente de la Red Iberoamericana de Garantías (REGAR), presidida durante los últimos años por Iberaval.

La nueva presidenta de la organización, Verónica Wejchenberg, de la argentina FOGABA, reconoció durante el encuentro el trabajo desarrollado por la entidad española y aseguró que la gestión que ahora concluye deja “una red más sólida que la que recibió”.

Wejchenberg agradeció expresamente la labor de Iberaval, que ha estado al frente de REGAR durante este periodo. “Quiero dar las gracias a Iberaval, que ejerció esa función con criterio, con paciencia y con sentido de unidad”, señaló.

Entre los avances logrados durante esta etapa citó la mejora de la organización interna, la profesionalización de la gestión, la actualización de los estatutos y el equilibrio financiero de la red.

También destacó la incorporación de nuevos socios y la ampliación de la representación de REGAR, así como la consolidación de su Observatorio de análisis de datos, el programa de pasantías y la celebración de distintos foros, entre ellos los organizados en Valladolid, Tegucigalpa y Bariloche.

Más allá de los cambios organizativos, la nueva presidenta puso en valor una manera de gestionar basada en “puertas abiertas, información compartida, decisiones consensuadas”. Iberaval continuará formando parte de la Junta Directiva de REGAR, por lo que mantendrá su participación en la organización.

Cooperación para multiplicar los recursos

El director general de Iberaval, Pedro Pisonero, ha tenido además un papel destacado en el foro de Arequipa, donde ha moderado uno de los paneles centrales, dedicado a analizar cómo la cooperación entre instituciones públicas, entidades privadas y organismos multilaterales puede ampliar el impacto de los recursos destinados a financiar a las empresas.

En el debate participaron Christian Schneider, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y Francisco Olivares, de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Pisonero defendió la utilidad de esta colaboración, especialmente cuando las empresas necesitan financiación con rapidez.

“En Iberaval llevamos años demostrando que la colaboración dirigida a la utilidad resulta eficiente y además aporta ventajas y agilidad a las empresas”, afirmó.

En su opinión, los plazos adquieren especial importancia porque las compañías suelen disponer de un margen reducido cuando necesitan financiación.

El debate también puso sobre la mesa que las necesidades financieras de las pymes ya no se limitan a disponer de liquidez.

La digitalización, la transición energética, la modernización de los procesos productivos, el crecimiento de las empresas o la entrada en nuevos mercados obligan a afrontar inversiones que requieren fórmulas financieras más flexibles y una adecuada distribución del riesgo.

El impacto de la tecnología en la gestión del riesgo

La delegación de Iberaval en Arequipa se completó con la presencia de su director de Riesgos, Rafael Valderrey, que participó en un taller sobre la evolución de los modelos de evaluación y gestión del riesgo ante las últimas crisis y la incorporación de nuevas tecnologías.

En esta sesión participaron también Claudia Esteban, de NAFIN; Evelyn Quispe, de FOGAPI, y César Álvarez, de CONFIANZA.

El foro, celebrado bajo el lema ‘Garantías del futuro: innovación, esquemas inteligentes y desarrollo sostenible’, ha abordado cuestiones como la digitalización, la inteligencia artificial, la sostenibilidad, las energías renovables, la economía circular, la regulación y los nuevos modelos de gestión del riesgo. Entre los organismos participantes se encuentran el Banco Mundial, el BID, CAF, el BCIE, la Asociación Europea de Instituciones de Garantía (AECM) y la Global Network of Guarantee Institutions (GNGI).