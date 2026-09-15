Confirmado: se abre el plazo para reservar los viajes del Imserso desde 50 y hasta los 560 euros

Este pasado lunes, 14 de septiembre, ha arrancado el plazo para que los mayores de 65 años en Castilla y León que así lo deseen soliciten formalmente su deseo de acceder a los viajes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), adscrito al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

El programa de turismo de la temporada 2026-2027 permitirá a los interesados viajar a distintos destinos por precios que van de los 132,91 a los 564,72 euros con carácter general, en función del lugar al que se vaya y la temporada en la que sea.

Además, existen 7.447 plazas para personas con menos recursos que, en su caso, podrán viajar a cualquier destino por una cuota única de 50 euros, haciéndose cargo del resto el propio Imserso.

El organismo comenzó a enviar este pasado lunes las cartas que llegarán a las más de 4,6 millones de personas que están acreditadas en España para acceder a estos programas.

Dichas misivas incluyen cuatro dígitos, diferentes cada temporada, que son los que les permitirán a los interesados realizar las reservas o comprar los viajes. En la carta también se incluyen otros datos de interés como las fechas en las que los usuarios pueden reservar o comprar los viajes, además de las personas que pueden viajar, que son siempre el titular del expediente y, en su caso, el acompañante (cónyuge, pareja de hecho o los hijos con discapacidad).

Para esta ocasión vuelven a mantenerse dos de las principales novedades que introdujo el Ministerio dirigido por Pablo Bustinduy la pasada campaña, que son la tarifa reducida de 50 euros para las personas con menos recursos, independientemente del destino, y la reserva de un porcentaje de plazas para los usuarios que quieran viajar junto a sus animales de compañía, tanto a destinos de costa insular como peninsular.

El número de plazas que oferta este año el Ministerio alcanza las casi 880.000, de las que poco más de la mitad se destinan a turismo de costa peninsular.

El turismo de costa insular tendrá, en su caso, algo más de 228.000 plazas disponibles, mientras que 210.787 serán para el turismo de escapada, en el que se incluye circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia, Ceuta, Melilla y ciudades de procedencia europea.

Fechas clave

Además de en Castilla y León, el plazo también se ha abierto en Andalucía, Extremadura, Aragón, Galicia, Madrid, Navarra, Melilla y La Rioja. Los usuarios preferentes pueden ya solicitar los viajes desde este lunes, mientras que el resto podrá hacerlo a partir de este miércoles, 15 de septiembre.

El criterio de preferente o no preferente se obtiene a partir de una baremación de las solicitudes, de acuerdo a los criterios que están fijados en la orden de regulación del programa y la resolución de la convocatoria.

Entre el 14 y 18 de septiembre, los interesados solo podrán solicitar los viajes existentes en su cupo por provincia, ya que el objetivo es escalonar la venta para evitar posible sobrecargas en las centrales de reservas de viajes de las empresas contratistas y garantizar a su vez el correcto funcionamiento.

A partir del 19 de septiembre se abrirá la posibilidad de reservar viajes que no hayan sido comercializados previamente en cualquiera de las provincias de Castilla y León y España.

Los viajes podrán ser reservados tanto en www.turismosocial.es, para los casos de destinos de costa peninsular y de turismo de escapada, y en www.mundicolor.es en los supuestos de que la opción de preferencia sean las costas insulares.

Habrá que identificarse con DNI y la clave de acreditación, o acudiendo a alguna de las agencias de viaje autorizadas con únicamente el certificado de identidad.