La Junta coordina estrategias para impulsar la industria agroalimentaria con más de 2.700 empresas en CyL

Reunión entre la Junta de Castilla y León y Vitartis. Fotografía: Junta de Castilla y León.

Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, ha mantenido una reunión con Vitartis.

En la misma han participado la viceconsejera de Dinamización Industrial y Laboral, la directora general de Universidades, el director general de Industria y el Gerente del Ecyl,

Han recibido a Santiago Miguel y Ricardo Rodríguez, presidente y vicepresidente de Vitartis, así como a José Luis Domínguez, vocal de la junta directiva y a Cristina Ramírez, directora General de Vitartis.

Vitartis, asociación que aglutina a las principales industrias alimentarias de Castilla y León, ha transmitido en la reunión la situación de un sector industrial que, con más de 2700 empresas, constituye el más importante de Castilla y León.

Conexión entre universidades e industria agroalimentaria

El encuentro, por una parte, ha establecido estrategias de trabajo conjunto para mejorar la conexión entre las universidades y el sector agroalimentario de Castilla y León, favoreciendo la formación en materias vinculadas a un sector fundamental en la Comunidad y estableciendo actuaciones que den a conocer a los estudiantes universitarios el tejido empresarial agroalimentario como posibilidad laboral de futuro.

Formación y empleo

Por otra parte, se colaborará entre Vitartis y el ECYL para mejorar la disponibilidad de personal cualificado, para la selección de trabajadores destinados a empresas del sector agroalimentario y para la divulgación de los programas y apoyos del ECYL disponibles para estas industrias.

Además, en materia de empleo se detectarán las necesidades de formación existentes en el ámbito agroalimentario para adaptar a las mismas las formaciones impartidas.

Vitartis puso de manifiesto las dificultades para la industria agroalimentaria de la falta de capacidad de la red eléctrica, circunstancia ante la que el consejero trasladó la reclamación de la Junta de Castilla y León al Gobierno de España para que se apruebe la planificación de red 2025-2030 y se terminen de completar los desarrollos normativos para mejorar y priorizar los accesos a red, eliminando la especulación.

Asimismo, se ha solicitado que se atiendan las demandas concretas de nuevas subestaciones y ampliación de las existentes hechas por esta Administración en diciembre de 2025, y priorizando el acceso a la red por las industrias de Castilla y León como consecuencia de la elevada capacidad de generación implantada en el territorio de la Comunidad, especialmente de renovables, campo en el que esta comunidad lidera la generación nacional de electricidad.

La Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio trabajará además con Vitartis en los avances de la simplificación administrativa, así como en seguir considerando al sector como estratégico en el, actualmente en redacción, III Plan Director de Promoción Industrial que llegará hasta 2030, lo que automáticamente genera una serie de ventajas para estas industrias.